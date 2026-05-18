Muncitori de pe un șantier din Bușteni prinși la furat în supermarketurile din oraș

Polițiștii din Bușteni cercetează mai multe persoane care furau produse alimentare din supermarketurile din stațiune, profitând de vulnerabilitățile caselor de marcat self-service. Majoritatea sunt tineri din județul Brașov, veniți la muncă pe un șantier din localitate.

Potrivit surselor, autorii nu scoteau produsele din magazine pe ascuns, la casele self-service din supermarketuri precum Mega Image și Lidl, nu scanau toate articolele, trecând astfel o parte din marfă fără să o achite. Metoda le permitea să iasă aparent legal din magazin, fără să declanșeze alarme.

Vineri, 15 mai, în jurul orei 14:00, o echipă operativă l-a surprins în flagrant pe un tânăr de 23 de ani, imediat după ce ar fi sustras produse alimentare dintr-un supermarket din stațiune.

Cercetările au continuat și au dus la identificarea mai multor persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani, bănuite că au comis furturi similare în ultimele două săptămâni. Toți au fost conduși la sediul poliției pentru audieri.

Conform surselor, persoanele în cauză sunt muncitori angajați pe un șantier din Bușteni și provin în majoritate din județul Brașov. Și-au recunoscut faptele și au declarat că sunt dispuși să achite prejudiciul cauzat.

Paguba estimată se ridică la aproximativ 2.500 de lei și urmează să fie recuperată conform procedurilor legale. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru furt, cercetările desfășurându-se sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia.