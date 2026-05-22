Explozie la o rafinărie MOL din Ungaria. Un mort și mai mulți răniți

Tatiana Hagiescu
Sursa : Facebook - Péter Magyar
O explozie a avut loc, vineri, 22 mai, la fabrica Grupului MOL din Tiszaújváros, în Ungaria. O persoană și-a pierdut viața, iar alte câteva au fost grav rănite, transmite premierul Peter Magyar, într-o postare pe Facebook.

Explozia a implicat o conductă de pirobenzină din incinta fabricii și s-a produs în urma repornirii după o revizie, mai notează Peter Magyar. Operațiunea de stingere a incendiului este în desfășurare, iar un laborator mobil a fost trimis la fața locului.

Potrivit autorității de gestionare a dezastrelor, incidentul nu reprezintă o amenințare pentru populația locală.

Complexul petrochimic MOL, de la Tiszaújváros, include producția integrată de olefine (etilenă și propilenă), producția de materiale plastice în downstream (polietilenă și polipropilenă), o instalație de cauciuc sintetic și o instalație de polioli, inaugurată în 2024.

