Incendiu la un autoturism în centrul Ploieștiului

Incendiul a izbucnit vineri, 22 mai, la un autoturism aflat pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, în spatele magazinului Winmarket din Ploiești.

UPDATE: Potrivit ISU Prahova, incendiul a fost lichidat.

Știre inițială

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a precizat că la locul intervenției acționează o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de la Detașamentul 1 Ploiești.

„Incendiul se manifestă la compartimentul motor al unui autoturism. Din informațiile primite până în acest moment, acesta se afla în mers atunci când a izbucnit incendiul, iar șoferul a reușit sa se autoevacueze în siguranță.

Pompierii au ajuns rapid la locul intervenției și au reușit sa localizeze incendiul. Se lucrează pentru lichidarea acestuia”, a precizat ISU Prahova.

Un cititor ne-a trimis imagini de la locul intervenției.

