Un nou traseu introdus, în weekend-uri, în Ploiești: ruta completă și programul autobuzelor 

Primăria Municipiului Ploiești introduce, începând cu data de 23 mai 2026, un nou traseu de transport public destinat celor care vor să ajungă mai ușor, în weekend, la Parcul Municipal Ploiești Vest.

Autoritățile locale spun că noua linie de transport public a fost introdusă pentru a testa interesul ploieștenilor pentru o conexiune directă cu Parcul Municipal Ploiești Vest, una dintre cele mai frecventate zone de agrement din oraș în sezonul cald.

Traseul 33 va circula pe ruta Hale Catedrală – Parcul Municipal Vest, care, potrivit Primăriei Ploiești, va funcționa experimental în fiecare weekend.

„Pentru a facilita accesul cetățenilor către zona de agrement de la Parcul Municipal Ploiești Vest, municipalitatea a dispus înființarea, cu caracter experimental, a traseului 33 Hale Catedrală – Parcul Municipal Vest”, a precizat Primăria Ploiești.

Rutele folosite pentru traseul 33

sens spre Parcul Municipal Vest: străzile Emile Zola, General Vasile Milea, Piața Eroilor, Vasile Lupu, Trei Ierarhi, Gh. Grigore Cantacuzino, Șoseaua Vestului, Mărășești, Bulevardul Municipal, cu stațiile : Hale Catedrală, Logofăt Tăutu, Popa Farcaș, Zimbrului, Enăchiță Văcărescu, Biserica “Înălțarea Domnului”/Șoseaua Vestului, Bloc 39, West Mall, Parcul Municipal 1, Parc Municipal Vest – debarcare;

sens spre Hale Catedrală: Bulevard Municipal și apoi străzile Mărășești, Șoseaua Vestului, Gh. Grigore Cantacuzino, I.L. Caragiale, Tache Ionescu, Bulevardul Republicii, Piața Eroilor, Carpați, Emile Zola, cu stațiile : Parc Municipal Vest – îmbarcare, Parcul Municipal 2, OMV, Lămâița, Biserica “Înălțarea Domnului”/Șos. Vestului, Enăchiță Văcărescu, Zimbrului, Popa Farcaș, Logofăt Tăutu, Tache Ionescu, Hale Catedrală.

Orarul de circulație

Primăria Ploiești a anunțat, totodată, orarul de circulație al autobuzelor de pe traseul 33.

Plecări de la Hale Catedrală

09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30, 20.30;

Plecări de la Parcul Municipal Ploiești Vest

10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.45 , 17.30, 18.15, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00.

Restricții de circulație în weekend

Primăria Ploiești a anunțat că, în perioada 23 – 24 mai 2026, traseul 33 va avea ruta scurtată din cauza Campionatului Național de Slalom Juniori, Super Slalom și Vehicule Electrice, organizat în Parcul Municipal Ploiești Vest.

Astfel, autobuzele vor circula, pe sensul către parc, doar până la sensul giratoriu de la intersecția străzilor Mărășești și Bulevardul Municipal.

