Restricții de circulație, în weekend, în Parcul Municipal Vest din Ploiești. Campionat Național de Super Slalom Juniori și Vehicule Electrice

Circulația rutieră va fi restricționată în Parcul Municipal Ploiești Vest, în perioada 22-24 mai 2026, ca urmare a desfășurării Campionatului Național de Slalom Juniori (CNSJ), Super Slalom (CNSS) și Vehicule Electrice (CNVE).

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației Ploiești a aprobat închiderea traficului, în weekend, pe Bulevardul Municipal, în zona de concurs.

Traficul rutier, potrivit Primăriei Ploiești, va fi blocat pe Bulevardul Municipal din Parcul Municipal Ploiești Vest, în zona de concurs, imediat după prima parcare de la accesul în parc, începând cu ziua de vineri – 22 mai 2026, ora 15.00, până duminică – 24 mai 2026, ora 23.00.

Biroul Rutier al Poliției Municipiului Ploiești și Poliția Locală vor monitoriza respectarea restricțiilor de circulație impuse pe durata competiției sportive.

Pentru a evita blocajele, întârzierile sau alte neplăceri în trafic, conducătorii auto sunt sfătuiți să utilizeze aplicația Waze, unde sunt actualizate constant toate modificările de circulație, inclusiv închiderile de străzi, restricțiile temporare și schimbările de sens.