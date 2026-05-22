Europarlamentarul ECR, Adrian Axinia, cere cuplarea introducerii tarifelor la importul de oțel cu reducerea taxelor verzi pentru salvarea industriei europene

Eurodeputatul ECR, Adrian Axinia, a cerut la Strasbourg cuplarea introducerii tarifelor la importul de oțel cu reducerea taxelor ecologice.

Șeful eurodeputaților AUR din Parlamentul European a tras semnalul de alarmă în privința pierderii competitivității industriei europene “care mai poate fi salvată doar prin demantelarea Sistemul de Tranzacționare a Emisiilor de dioxid de carbon”.

“Birocrații de la Bruxelles să se dea jos de pe norișorul eco – friendly pe care plutesc și să înțeleagă că suntem pe punctul de a pierde războiul privind competitivitatea industriei cu China, America și India. Nu ne ajută cu nimic faptul că ne-am urcat pe un piedestal moral câtă vreme, așa cum arată datele economice, Europa rămâne în urmă, iar calitatea vieții cetățenilor noștri scade“, a subliniat europarlamentarul conservator.

Adrian Axinia susține că fabricile europene sunt în pericol din cauza energiei scumpe și a taxelor împovărătoare, iar Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni din care face parte insistă de multă vreme că soluția se regăsește în reformarea actualelor norme.

“Aici trebuie acționat dacă mai vrem industrie. Dacă revizuim sistemul ETS și o lăsăm mai moale cu Green Deal-ul, nu va mai fi nevoie de programe disperate de tip helicopter money precum celebrul SAFE pentru a salva industria grea. A greși este omenește, dar această perseverență în delirul verde este absolut diabolică”, a conchis eurodeputatul ECR.

Acest articol este realizat cu sprijinul grupului ECR din Parlamentul European.