- Publicitate -

Vremea continuă să se răcească. Când sunt prognozate 22 de grade

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lasă un comentariu

Vremea continua să se răcească accentuat în toată țara, în această săptămână, și sunt așteptate ploi torențiale. De săptămâna viitoare se va încălzi și vor fi temperature de până la 20-22 de grade, conform meteorologilor.

- Publicitate -

Din articol

ANM a emis, luni, prognoza meteo pentru perioada 25 septembrie – 12 octombrie.

Banat

Până în 3 octombrie, vremea se va răci și va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Media valorilor diurne va fi în scădere de la 18 grade, până spre 12 grade. În același interval, valorile nocturne nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a 6 grade.

Ulterior, mai ales în a doua săptămână din interval, valorile termice vor fi în creștere. Media maximelor se va menține în jurul a 22 de grade, iar a minimelor va ajunge la 9 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată la începutul primei săptămâni, dar mai ales în intervalul 3-6 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Eveniment

Ștafeta Veteranilor Invictus 2025 ajunge la Ploiești

Cu ocazia Zilei Armatei Române, Asociația Voluntarilor Invictus, alături de Centrul Militar Județean Prahova și cu sprijinul Primăriei Ploiești, organizează în Garnizoana Ploiești evenimentul...
- Publicitate -

Crișana

Până spre finalul primei săptămâni, vremea se va răci și va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie, cu o medie a valorilor diurne în scădere de la 18 grade, până spre 12 grade. În același interval, valorile nocturne nu vor avea variații semnificative și vor ajunge până la medii de 4-5 grade.

După data de 3 octombrie, dar mai ales în a doua săptămână din interval, valorile termice vor fi în creștere; media maximelor se va menține în jurul a 21 de grade, iar a minimelor va ajunge la 9 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată îndeosebi în prima săptămână din interval, dar mai ales în jurul datei de 4 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Transilvania

Până în data de 3 octombrie, vremea se va răci, valorile termice diurne se vor situa sub normele perioadei, iar media maximelor va fi în scădere de la 14 grade, până spre 10 grade. În același interval, valorile nocturne vor fi în scădere ușoară de la o medie de 6 grade, spre 4 grade.

- Publicitate -

Ulterior, mai ales în a doua săptămână din interval, valorile termice vor fi în creștere; media maximelor va ajunge la 20 de grade, iar a minimelor se va menține în jurul a 6 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în prima săptămână din interval, dar mai ales în jurul datei de 4 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Maramureș

Până în data de 3 octombrie, vremea se va răci, iar valorile termice se vor situa sub cele specifice perioadei. Media maximelor termice va scădea de la 14 grade, până spre 12 grade. În același interval, mediile valorilor nocturne vor fi în scădere de la 5- 6 grade, până la 3 grade.

Ulterior, valorile termice vor fi în creștere, media maximelor va ajunge la 20 de grade, iar a minimelor la 7 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în special în prima săptămână din interval, dar mai ales în jurul datei de 4 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Național

Horațiu Potra și fiul său au fost arestați în Dubai

Ministerul Justiției anunță că Horațiu Potra fiul său, Dorian și nepotul, Alexandru, au fost arestați în Dubai. Potrivit comunicatului, Horațiu Potra, fiul și nepotul său,...
- Publicitate -

Moldova

Până în 3 octombrie, vremea se va răci, iar valorile termice se vor situa sub mediile specifice perioadei. Mediile valorilor diurne va scădea de la 13 grade, până la 11 grade, iar ale celor nocturne de la 7…8 grade, spre 4 grade.

Ulterior, valorile termice vor fi în creștere. Media maximelor va ajunge la 19-20 de grade, iar a minimelor la 8 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în prima săptămână din interval, dar mai ales în zilele de 4 și 5 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Dobrogea

Până spre finalul primei săptămâni, vremea se va răci, iar valorile termice se vor situa sub mediile specifice perioadei. Mediile valorilor diurne vor scădea de la 19 grade, până la 15 grade, iar ale celor nocturne de la 9 grade, spre 7 grade.

- Publicitate -

Ulterior, valorile termice vor fi în creștere; media maximelor va ajunge la 21 de grade, iar a minimelor la 11 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în jurul datei de 4 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Muntenia

Până în data de 3 octombrie, vremea se va răci și va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Media valorilor diurne va fi în scădere de la 19 grade, până spre 11 grade. În același interval, valorile nocturne vor fi în scădere ușoară, iar media acestora va coborî de la 8 grade, spre 6 grade.

Ulterior, valorile termice vor fi în creștere; media maximelor va ajunge la 22 de grade, iar a minimelor la 9 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în prima săptămână, dar mai ales în jurul datei de 4 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

- Publicitate -

Oltenia

Până spre finalul primei săptămâni, vremea se va răci și va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Media valorilor diurne va fi în scădere de la 20 de grade, până spre 10-11 grade. În același timp, valorile nocturne vor fi în scădere ușoară, iar media acestora va ajunge la 7 grade.

Ulterior, valorile termice vor fi în creștere; media maximelor va ajunge în a doua săptămână la 22 de grade, iar a minimelor la 9 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în prima săptămână, dar mai ales în zilele de 3,4 și 5 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

La munte

Variațiile termice semnificative vor fi la valorile diurne, mai ales în prima săptămână din interval. Media maximelor va fi în scădere de la 5 grade, la 3 grade spre finalul primei săptămâni, iar apoi va crește și va ajunge la 12 grade în a doua săptămână.

- Publicitate -

Mediile valorilor nocturne, până în data de 3 octombrie, vor fi în scădere de la 0 grade, spre -2 grade. Ulterior, valorile minime vor crește și vor ajunge în a doua jumătate a intervalului până la 4 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată în prima săptămână, dar mai ales în jurul datei de 4 octombrie, când și cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Golire parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu

0
Specialiștii Apelor Române au început golirea parțială și controlată...
Exclusiv

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

0
Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate...
Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

8
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Cât va fi prețul căldurii la iarnă în Ploiești

0
Prețul local al energiei termice facturate populației nu va...
Social

MApN introduce serviciul militar voluntar pentru patru luni

0
MApN va introduce serviciul militar voluntar, prin care tinerii...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Eveniment

Ștafeta Veteranilor Invictus 2025 ajunge la Ploiești

0
Cu ocazia Zilei Armatei Române, Asociația Voluntarilor Invictus, alături...
Administrație

Parcare cu plată la bloc, în Ploiești. Ce prevede proiectul

0
Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

4
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
Opinii Voxpublica

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

0
Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut...
Opinii Voxpublica

E gata și Republica de sub Castani, cu bune și rele

11
S-a încheiat prima ediție a Republicii de sub Castani,...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Horațiu Potra și fiul său au fost arestați în Dubai

Marius Nica -
Ministerul Justiției anunță că Horațiu Potra fiul său, Dorian...

Aplicație mobilă pentru domiciliul din cartea electronică de identitate

Roxana Tănase -
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat că, începând de...

Convoaie militare în România. Explicația MApN

Marius Nica -
Ministerul Apărării Naționale anunță prezența unor convoaie militare pe...

Primele imagini din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului

Ștefan Vlăsceanu -
Patriarhia Română a publicat primele imagini realizate în interiorului...
- Publicitate -

Tânărul care a trimis amenințări la spitale și școli a fost reținut

Marius Nica -
Tânărul de 17 ani, acuzat că a trimis peste...

Câți bani a primit România pentru tezaurul dacic furat în Olanda

Marius Nica -
Ministerul Culturii a anunțat că România a încasat suma...

Astăzi, 20 septembrie, este Ziua de Curățenie Națională

Corina Matei -
20 septembrie 2025 este declarată zi de sărbătoare națională,...

Dezvăluirile procurorului general despre războiul hibrid dus de Rusia în România

Marius Nica -
Alex Florența, procurorul general al României a prezentat concluziile...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean