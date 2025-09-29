- Publicitate -
Aplicație mobilă pentru domiciliul din cartea electronică de identitate

Roxana Tănase
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat că, începând de luni, 29 septembrie, este disponibilă aplicația mobilă cu ajutorul căreia pot fi citite datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu.

Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicația mobilă cu ajutorul căreia pot fi citite datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate (CEI).

„Aceasta este un instrument digital modern și sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip.

Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dgcti.ropki.ceireader ) și, în curând, și în App Store”, a anunțat MAI.

Reamintim faptul că pe noua carte electonică de identitate nu mai figurează tipărite date cu privire la domiciliu. Aceste date sunt stocate pe suportul electronic.

Prin aplicația Android se va permite, astfel, citirea rapidă și sigură a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI).

Deținătorii de cărți electronice de identitate pot activa NFC pe telefonul mobil. Aceștia trebuie să apropie CEI de dispozitiv și informațiile vor fi afișate imediat pe ecran.

La ce poate fi folosită aplicația RoCEIReader

Cetățenii pot folosi RoCEIReader, potrivit MAI, pentru a vizualiza simplu și securizat datele din CEI, inclusiv când au nevoie de dovada domiciliului.

„Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor.

RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale.

Pentru mai multe informații despre Cartea Electronică de Identitate, accesați: https://carteadeidentitate.gov.ro ”, a precizat MAI

2 COMENTARII

  1. Alta problema acum…hipsterii wannabe care fac naveta cu trenul nu mai au o drama, aceea de a nu putea sa isi arate adresele la CFR pt a-si lua abonamente reduse. Din pacate, acum chiar trebuie sa foloseasca rezervarea de loc din tren pe care si-o fac pe saiturile operatorilor privati. Inainte de aceasta regula, faceau rezervare, la usa trenului vedeai efectiv ca locurile sunt goale dar controlorul iti spunea ca „nu mai sunt locuri”. Evident, la 1 ron biletul de hipster, iti permiti sa pierzi locul netrezindu-te dupa o noapte de betie.

  2. Nu inteleg, nu au avut in minte sa aiba deja cititoare de cipuri pentru noile acte de identitate, inainte de a incepe sa le produca? De ce este nevoie de o aplicatie de mobil in loc sa fie un sistem intern care doar cei autorizati sa poata citi datele personale ale unei persoane? Chiar nu au citit nimic politicienii din ce inseamna GDPR si modalitatile de protectie a datelor?
    Sincer asta este un cosmar din punct de vedere legal, ma intreb in cate zile o sa fie date in judecata autoriatile pentru aplicatia asta.

