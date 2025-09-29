Aplicație mobilă pentru domiciliul din cartea electronică de identitate

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat că, începând de luni, 29 septembrie, este disponibilă aplicația mobilă cu ajutorul căreia pot fi citite datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu.

Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicația mobilă cu ajutorul căreia pot fi citite datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate (CEI).

„Aceasta este un instrument digital modern și sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip.

Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dgcti.ropki.ceireader ) și, în curând, și în App Store”, a anunțat MAI.

Reamintim faptul că pe noua carte electonică de identitate nu mai figurează tipărite date cu privire la domiciliu. Aceste date sunt stocate pe suportul electronic.

Prin aplicația Android se va permite, astfel, citirea rapidă și sigură a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI).

Deținătorii de cărți electronice de identitate pot activa NFC pe telefonul mobil. Aceștia trebuie să apropie CEI de dispozitiv și informațiile vor fi afișate imediat pe ecran.

La ce poate fi folosită aplicația RoCEIReader

Cetățenii pot folosi RoCEIReader, potrivit MAI, pentru a vizualiza simplu și securizat datele din CEI, inclusiv când au nevoie de dovada domiciliului.

„Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor.

RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale.

Pentru mai multe informații despre Cartea Electronică de Identitate, accesați: https://carteadeidentitate.gov.ro ”, a precizat MAI