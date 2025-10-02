Partida România – San Marino se va disputa la Ploiești

Meciul echipei naționale a României cu San Marino se va disputa pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești. Partida este programată să aibă loc, potrivit CSM Ploiești, pe 18 noiembrie, de la ora 21.45.

Partida România – San Marino, contând pentru etapa a 10-a a Grupei H din preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, va avea loc pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești.

Meciul este programat să aibă loc, potrivit CSM Ploiești, pe 18 noiembrie, de la ora 21.45, pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești. Acesta este ultimul meci din preliminarii.

În această vară, Stadionul Ilie Oană” a găzduit și trei partide din cadrul Campionatului European Under 19. Este vorba despre partidele Anglia – Norvegia, Norvegia – Țările de Jos și Muntenegru – Spania. (Detalii AICI).

