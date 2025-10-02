Ce catedre mai sunt vacante în școlile din Prahova

Anul școlar a început pe 8 septembrie, însă, în județ, încă mai sunt catedre care nu au fost acoperite. Inspectoratul Școlar Județean a precizat că posturile didactice vacantate în perioada 9-29 septembrie nu sunt titularizabile. Acestea sunt disponibile până pe 31 august 2026. Motivele vacantărilor țin de demisii, concedii fără plată sau de creștere copil, pensionări sau chiar deces.

La Liceul Teoretic „Simion Stolnicu”, din Comparnic, spre exemplu, 10 ore de limba română, în perioada 03.10.2025-31.08.2026, sunt vacante prin decesul titularului de post.

La Școala Gimnazială Măgureni, profesorul suplinitor a renunțat la cele două ore de latină, iar la Școala Gimnazială Ariceștii Rahtivani, dascălul de limba franceză, care era titular, și-a prezentat demisia.

Tot pe perioadă determinată, în intervalul 03.10.2025-31.08.2026, este vacant un post de profesor de matematică (21 de ore) la Școala Gimnazială „Toma Caragiu” din Ploiești. Postul este, însă rezervat, titularul fiind în concediu fără plată.

Școala Gimnazială din comuna Cărbunești are neacoperite 8 ore de matematică, asta deoarece profesorul suplinitor nu s-a mai prezentat, iar la Școala Gimnazială din comuna Telega e nevoie de un profesor de fizică pentru acoperirea a 8 ore, până pe 31.08.2026, întrucât fostul cadrul didactic a renunțat la orele de suplinire.

La Școala Gimnazială „I.A.Bassarabescu” din Ploiești sunt vacante 20 de ore la disciplina educație fizică, până la finalul lunii august 2026.

Postul este rezervat dascălului aflat în concediu de risc maternal, urmat de concediu de creștere copil. La fel la Școala Gimnazială Fulga de Sus și Școala Gimnazială Fulga de Jos, unde sunt libere 16 ore de engleză, postul fiind, însă, rezervat profesorului aflat în concediu de risc maternal.

Lista integrală poate fi consultată AICI.

Joi, 2 octombrie, de la ora 8.30, are loc, la sediul ISJPH, ședința pentru repartizarea acestor posturi didactice.