Emoții la deschiderea noului an universitar de la UPG Ploiești

Peste 5000 de studenți au început astăzi, 29 septembrie, cursurile UPG Ploiești, aula universității devenind neîncăpătoare. Bobocii, 1320 la număr, au fost cei mai emoționați, mai ales că mulți și-au luat rămas bun de la părinți și s-au mutat deja în cămin. Anul acesta, cele mai căutate specializări au fost Ingineria Petrolului și Gazelor, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, dar și Psihologia, o specializare nou lansată, unde toate cele 50 de locuri cu taxă au fost ocupate.

- Publicitate -

De la ora 09:00, aula Universității Petrol -Gaze s-a umplut de oficialități, profesori, dar și studenți din anul I, care au pășit pentru prima dată în universul academic. Sub îndemnul festiv „Gaudeamus igitur!”, interpretat de elevi ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva”, ceremonia oficială a anunțat deschiderea anului universitar 2025–2026.

Rectorul UPG Ploiești, Alin Diniță, a fost cel care a deschis festivitatea. În spirit de gumă, acesta a precizat că, pentru discursul ținut în fața tuturor celor prezenți, și-a întrebat „bunul prieten”, ChatGPT cam ce ar trebui să spună. A renunțat repede la idee, convins fiind că internetul nu e așa cum credem cu toții și că doar școala este cea în măsură să facă din tienri oameni de valoare.

„Alegerile pe care le faceți sunt cele care vă definesc”

„Aproape în fiecare an, mă pregătesc de festivitate cu o prăjitură. Ieri, când am căutat pe internet, am aflat că diabetul e pe locul al doilea, ca boală, la nivel mondial. Fumatul, zicea internetul, nu e așa periculos ca zahărul.

Eveniment Incendiu major de vegetație, noaptea trecută, în Plopu Un incendiu major de vegetație a izbucnit, noaptea trecută, în comuna Plopu, sat Gâlmea. VIDEO la finalul textului. La fața locului au intervenit două echipaje...

- Publicitate -

Am zis: atunci să fumez un trabuc, dacă așa zice internetul. Am întrebat, însă, un prieten doctor, iar el mi-a zis că amandouă sunt nocive, de ambele, zahăr și tutun, trebuie să ne ferim. Vedeți, ceea ce vreau să spun, dincolo de glumă, este că internetul nu e așa cum credem noi. Am tot auzit: nu am nevoie de școală, pe internet găsesc orice.

„Să fiți siguri, dragi tineri, că aici, la UPG, veți găsi o familie”

Dar vă întreb, dragi studenți, cum veți știi ce e bine și ce e rău, fără școală? Școala te formează, școala te ajută, ce găsim în social media nu e tot timpul real. Noi, aici, încercăm să vă scoatem din Tik Tok și să vă facem oameni, să vă ajutăm să vă clădiți un viitor cu mâinile voastre. Alegerile pe care le faceți sunt cele care vă definesc și mă bucur că ați ales să vă continuați studiile”, a transmis rectorul UPG Ploiești.

Același Alin Diniță a ținut să îi motiveze pe bobocii universității, subliniind faptul că România este o țară plină de oameni valoroși. „Voi, toți cei din sală, sunteți valoroși și constituiți modele de urmat. Să fiți siguri, dragi tineri, că aici, la UPG, veți găsi o familie. Noi nu existăm doar ca să transmitem informații, că și ca să modelăm caractere.

- Publicitate -

Fără voi, România nu ar fi unde este azi. Vă mulțumesc că ați ales mediul academic al acestei universități. Mă înclin în fața voastră”, a conchis rectorul UPG Ploiești. El a îndemnat absolvenții să aibă încredere în valoarea universității și să aibă curajul ca, după absolvire, să facă primul pas pe piața muncii.

Delia spune că a ales cu sufletul să studieze la UPG Ploiești

Au urmat și alte discursuri încărcate de emoție, inclusiv din partea unei tinere care a fost admisă la Facultatea de Litere și Științe, Specializarea Engleză -Franceză, cu media 9,86. Delia Florea spune că a ales cu sufletul să studieze la UPG fiindcă simte că aici va avea parte de acel mediu cald și profesionist de care are nevoie.

Și Robert Gârlă, student masterand al Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor, a ținut și el să vorbească despre anii minunați pe care i-a petrecut la UPG, despre zecile de conferințe la care a participat, dar și despre sprijinul necondiționat pe care l-a primit mereu din partea colegilor și profesorilor.

Educație Cum arată căminele studențești ale UPG Ploiești S-a încheiat perioada de cazare în căminele studenţeşti. La Universitatea Petrol -Gaze din Ploiești, deja viitorii studenți și-au luat camerele în primire și și-au...

- Publicitate -

La festivitatea de deschidere a noului an universitar au fost prezenți și președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, subprefectul Marius Soare, dar și alți oameni politici, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului de afaceri din județ.

Observatorul Prahovean a transmis live festivitatea de deschidere a noului an academic la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești: