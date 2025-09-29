- Publicitate -

Emoții la deschiderea noului an universitar de la UPG Ploiești

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

Peste 5000 de studenți au început astăzi, 29 septembrie, cursurile UPG Ploiești, aula universității devenind neîncăpătoare. Bobocii, 1320 la număr,  au fost cei mai emoționați, mai ales că mulți și-au luat rămas bun de la părinți și s-au mutat deja în cămin. Anul acesta, cele mai căutate specializări au fost Ingineria Petrolului și Gazelor, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, dar și Psihologia, o specializare nou lansată, unde toate cele 50 de locuri cu taxă au fost ocupate.

- Publicitate -

De la ora 09:00, aula Universității Petrol -Gaze  s-a umplut de oficialități, profesori, dar și studenți din anul I, care au pășit  pentru prima dată în universul academic. Sub îndemnul festiv „Gaudeamus igitur!”, interpretat de elevi ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva”, ceremonia oficială a anunțat deschiderea  anului universitar 2025–2026.

Gaudeamus Igitur, interpretat de elevi ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva”

 

Rectorul UPG Ploiești, Alin Diniță, a fost cel care a deschis festivitatea. În spirit de gumă, acesta a precizat că, pentru discursul ținut în fața tuturor celor prezenți, și-a întrebat „bunul prieten”, ChatGPT cam ce ar trebui să spună. A renunțat repede la idee, convins fiind că internetul nu e așa cum credem cu toții și că doar școala este cea în măsură să facă din tienri oameni de valoare.

„Alegerile pe care le faceți sunt cele care vă definesc”

„Aproape în fiecare an, mă pregătesc de festivitate cu o prăjitură. Ieri, când am căutat pe internet, am aflat că diabetul e pe locul al doilea, ca boală, la nivel mondial. Fumatul, zicea internetul, nu e așa periculos ca zahărul.

Eveniment

Incendiu major de vegetație, noaptea trecută, în Plopu

Un incendiu major de vegetație a izbucnit, noaptea trecută, în comuna Plopu, sat Gâlmea. VIDEO la finalul textului. La fața locului au intervenit două echipaje...
- Publicitate -

Am zis: atunci să fumez un trabuc, dacă așa zice internetul. Am întrebat, însă, un prieten doctor, iar el mi-a zis că amandouă sunt nocive, de ambele, zahăr și tutun, trebuie să ne ferim. Vedeți, ceea ce vreau să spun, dincolo de glumă, este că internetul nu e așa cum credem noi. Am tot auzit: nu am nevoie de școală, pe internet găsesc orice.

„Să fiți siguri, dragi tineri, că aici, la UPG, veți găsi o familie”

Dar vă întreb, dragi studenți, cum veți știi ce e bine și ce e rău, fără școală? Școala te formează, școala te ajută, ce găsim în social media nu e tot timpul real. Noi, aici, încercăm să vă scoatem din Tik Tok și să vă facem oameni, să vă ajutăm să vă clădiți un viitor cu mâinile voastre. Alegerile pe care le faceți sunt cele care vă definesc și mă bucur că ați ales să vă continuați studiile”, a transmis rectorul UPG Ploiești.

Citește și: UPG Ploiești: cămin studențesc la standard de hotel

Același Alin Diniță a ținut să îi motiveze pe bobocii universității, subliniind faptul că  România este o țară plină de oameni valoroși. „Voi, toți cei din sală, sunteți valoroși și constituiți modele de urmat. Să fiți siguri, dragi tineri, că aici, la UPG, veți găsi o familie. Noi nu existăm doar ca să transmitem informații, că și ca să modelăm caractere.

- Publicitate -

Fără voi, România nu ar fi unde este azi. Vă mulțumesc că ați ales mediul academic al acestei universități. Mă înclin în fața voastră”, a conchis rectorul UPG Ploiești. El a îndemnat absolvenții să aibă încredere în valoarea universității și să aibă curajul ca, după absolvire, să facă primul pas pe piața muncii.

Delia spune că a ales cu sufletul să studieze la UPG Ploiești

Au urmat și alte discursuri încărcate de emoție, inclusiv din partea unei tinere care a fost admisă la Facultatea de Litere și Științe, Specializarea Engleză -Franceză, cu media 9,86. Delia Florea spune că a ales cu sufletul să studieze la UPG fiindcă simte că aici va avea parte de acel mediu cald și profesionist de care are nevoie.

Și Robert Gârlă, student masterand al Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor, a ținut și el să vorbească despre anii minunați pe care i-a petrecut la UPG, despre zecile de conferințe la care a participat, dar și despre sprijinul necondiționat pe care l-a primit mereu din partea colegilor și profesorilor.

Educație

Cum arată căminele studențești ale UPG Ploiești

S-a încheiat perioada de cazare în căminele studenţeşti. La Universitatea Petrol -Gaze din Ploiești, deja viitorii studenți și-au luat camerele în primire și și-au...
- Publicitate -

La festivitatea de deschidere a noului an universitar au fost prezenți și președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, subprefectul Marius Soare, dar și alți oameni politici, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului de afaceri din județ.

Festivitate de deschidere la UPG Ploiești

Observatorul Prahovean a transmis live festivitatea de deschidere a noului an academic la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești:

 

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

0
Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate...
Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

8
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
- Publicitate -

Știri noi

Sport

Aur și argint pentru Tora Karate Ploiești la Cupa României

0
Sâmbătă, 27.09.2025, la Mioveni, Argeș, s-a desfășurat Cupa României...
Național

Horațiu Potra și fiul său au fost arestați în Dubai

0
Ministerul Justiției anunță că Horațiu Potra fiul său, Dorian...
IT&C

România digitală 2030: investiții masive, progrese lente și o cursă contra-cronometru

0
România intră în deceniul digital european cu promisiuni mari,...
Administrație

Când va ajunge primul parcometru nou la Ploiești

0
Toate cele 45 de parcometre amplasate pe raza municipiului...
Eveniment

Accident la Dumbrăvești după ce volanul mașinii s-a blocat

0
Un accident rutier în urma căruia o femeie în...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

2
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
Opinii Voxpublica

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

0
Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut...
Opinii Voxpublica

E gata și Republica de sub Castani, cu bune și rele

10
S-a încheiat prima ediție a Republicii de sub Castani,...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cum arată căminele studențești ale UPG Ploiești

Luiza Toboc -
S-a încheiat perioada de cazare în căminele studenţeşti. La...

Bursele de excelență olimpică ar putea fi reintroduse

Luiza Toboc -
Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr 57/2023, care...

Cine sunt prahovencele de 10, care primesc bani de la Minister

Luiza Toboc -
Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională...

Când încep studenții anul universitar 2025-2026

Corina Matei -
În octombrie începe anul universitar 2025-2026 la universitățile de...
- Publicitate -

UPG Ploiești: cămin studențesc la standard de hotel

Luiza Toboc -
Unul dintre căminele Universității Petrol - Gaze din Ploiești...

Zeci de elevi prahoveni, admiși la liceu fără Evaluare Națională

Luiza Toboc -
41 de elevi prahoveni au intrat la liceu fără...

Mihaela Badea (UPG): „Greșelile fac parte din drumul spre reușită”

Luiza Toboc -
Mihaela Badea este conferențiar universitar doctor și conduce Departamentul...

Ore remediale pentru ciclul primar. Cât stau copiii la școală

Andra Ilie -
Mărirea normei didactice, corespunzător „Legii Bolojan”, se aplică începând...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean