Conpet confirmă încetarea mandatului lui Dorin Tudora

Mandatul de director al lui Dorin Tudora din funcția de director al Conpet SA a încetat ieri, 1 octombrie, acesta fiind înlocuit de Ana Maria Dumitrache.

Decizia a fost luată după ce Agenția Națională de Integritate a informat compania că acesta este în perioada de interdicție, „ca urmare a constatării existenței unei situații de incompatibilitate”.

”Conpet SA informează acţionarii şi publicul investitor că, în şedinţa din data de 01.10.2025, Consiliul de Administraţie a decis următoarele:

– ia act de Adresa primită de la Agenţia Naţională de Integritate – Inspecţia de Integritate, înregistrată la societate sub numărul 40626/ 30.09.2025 şi constată încetarea de drept, începând cu data de 01.10.2025, ora 12:00, a Contractului de Mandat nr. 37110/ 19.10.2023 încheiat cu Dorin Tudora prin care i-a fost încredinţat mandatul de director general, cu consecinţa vacantării începând cu aceeasi dată a postului de director general din cadrul Conpet Ploiesti.

Menţionăm că Agenţia Naţională de Integritate, prin adresa menţionată mai sus, a informat societatea că, în conformitate cu prevederile art. 25 alin.(2) din Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, Tudora Dorin nu poate exercita funcţia de director general în cadrul societăţii Conpet SA, aflându-se în perioada de interdicţie stabilită de A.N.I., ca urmare a constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate”, anunţă compania într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB)