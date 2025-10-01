Un bărbat și-a dat dispărut concubina. Ați văzut-o?

Un bărbat din Ploiești a reclamat polițiștilor de la secția 4 Sud dispariția concubinei sale. Femeia ar fi plecat de acasă sâmbătă, 27 septembrie și nu s-a mai întors până prezent.
UPDATE: La data de 2 octombrie a.c., femeia a fost identificată de polițiști în județul Sălaj. Aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni.
Articol inițial
Florentina Pandele are 33 de ani, aproximativ 155 cm înălțime, aproximativ 70 de kilograme, ochi căprui, păr brunet.
La momentul plecării aceasta purta o geacă de culoare neagră, pantaloni negri și adidași de culoare neagră.
Persoanele care pot oferi informații cu privire la femeia în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.