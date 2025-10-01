Trafic blocat pe DN1 la Sinaia, din cauza unui copac

Traficul rutier este blocat miercuri seară în totalitate pe DN1, la Sinaia, începând cu ora 20.20, potrivit IPJ Prahova.

UPDATE: Traficul rutier pe DN1 Sinaia, la kilometrul 118+400, a fost reluat în condiții normale după intervenția echipelor specializate care au acționat pentru tăierea și îndepărtarea unui copac ce afecta firele de electricitate.

Articol inițial

De vină ar fi un copac aplecat, din cauza vântului, peste firele de electricitate.

La fața locului pompierii din cadrul ISU Prahova intervin pentru îndepărtarea pericolului

„Traficul rutier este blocat la acest moment, pe ambele sensuri de mers pe DN1, la kilometrul 118+400 Sinaia, ca urmare a îndepărtării unui copac aplecat peste firele de electricitate.

La fața locului s-au deplasat lucrători din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, care intervin pentru îndepărtarea cablului și remedierea situației în cel mai scurt timp posibil.

Recomandăm conducătorilor auto să evite zona și să utilizeze rute alternative”, au mai precizat polițiștii