- Publicitate -

Cum e viața la periferia Ploieștiului

Bianca Ionescu
Autor: Bianca Ionescu

Data:

Lasă un comentariu

La marginea Ploieștiului, în cartierele Mimiu, Bereasca, Mitică Apostol și Râfov, viața arată diferit față de ceea ce întâlnim în zonele centrale. Fiecare cartier are poveștile și problemele sale, însă toate sunt unite de aceeași realitate: lipsa investițiilor și a interesului din partea autorităților.

- Publicitate -

Viața în cartierul Mimiu

Străzile nu sunt asfaltate deloc, ci doar acoperite cu pietriș, iar în zilele ploioase devin adevărate capcane de noroi. Magazinele sunt aproape inexistente, iar unul dintre singurele puncte comerciale nu reușește să ofere prea multe opțiuni locuitorilor.

Singura veste bună pentru cei din Mimiu este accesibilitatea către oraș, datorită traseului 1D, care are stație chiar la intrarea în cartier.

La capitolul educație însă, situația nu arată deloc bine. „Școala gimnazială nr. 19” este într-o stare precară și pare să nu fi beneficiat de prea multă grijă în ultimii ani, iar capacitatea sa este clar una redusă.

Viața Prahovei

Vreme rece, ploi și ninsori la munte în Prahova

Vremea rece s-a instalat de câteva zile în Prahova, iar iarna și-a intrat în drepturi la munte. La nivelul județului este în vigoare un...
- Publicitate -

Viața în cartierul Bereasca

La câțiva kilometri distanță, în estul orașului, cartierul Bereasca, cunoscut în trecut și sub numele de „Cartierul Demobilizaților bulgari”, se confruntă cu probleme similare. Deși artera principală este asfaltată, străzile lăturalnice par complet uitate, iar trotuarele, acolo unde există, sunt surpate și periculoase în mare parte.

Câteva magazine de cartier reușesc să acopere strictul necesar al locuitorilor, iar apropierea de AFI Palace Ploiești oferă o alternativă mai generoasă pentru cumpărături.

Transportul public este asigurat de traseul 40, care leagă Bereasca de oraș, iar din punct de vedere educațional, zona stă ceva mai bine: aici funcționează școala „Anton Pann”, care găzduiește și o grădiniță.

- Publicitate -

Viața în cartierul Mitică Apostol

În partea de vest a Ploieștiului se află cartierul Mitică Apostol, gândit inițial ca o zonă rezidențială, dar care astăzi este destul de departe de acest statut.

Doar câteva străzi, și anume Brândușelor, Delfinului și Plutelor sunt asfaltate, în timp ce restul se transformă în adevărate mlaștini pe timp ploios. Chiar și acolo unde există asfalt, acesta este plin de gropi și denivelări.

În cartier există câteva magazine mici care oferă produse de bază, iar transportul public este asigurat prin traseele 39 și 39B, ceea ce le permite locuitorilor să ajungă relativ ușor în oraș.

Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră zilele acestea, iar Consiliul de Administrație al regiei a decis să lanseze un concurs pentru...
- Publicitate -

Situația educațională este însă dramatică: școala și grădinița care existau cândva aici nu mai funcționează. O imagine dură a trecutului este faptul că toaleta elevilor se afla în curtea școlii, semn al condițiilor precare în care învățau copiii din zonă.

Viața în cartierul Râfov

Nu în ultimul rând, cartierul Râfov, situat în partea de sud a orașului, a mai fost descris pe larg de Observatorul Prahovean drept „o rușine” a administrației locale.

Străzile sunt pline de noroaie, iar locuitorii se confruntă zilnic cu lipsa infrastructurii de bază, într-o zonă care ar fi trebuit să fie dedicată tinerilor.

- Publicitate -

Magazinele lasă și aici de dorit, dar existența unui minimarket chiar la intrarea in cartier, compensează oarecum. În cee ace privește transportul în comun și accesibilitatea față de oraș, aici există traseul 32.

Patru cartiere, aceeași concluzie: la periferia Ploieștiului, oamenii trăiesc încă în condiții demne de anii ’90, cu drumuri neasfaltate, școli lăsate în paragină și magazine puține.

Singurul lucru care mai leagă aceste zone de oraș rămâne transportul public, însă viața de zi cu zi continuă să fie marcată de lipsuri și de sentimentul că sunt uitați de lume.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

4 COMENTARII

  1. E un contrast vizibil și dureros: în timp ce în cartierele de periferie lipsesc investițiile de bază – străzi asfaltate, spații verzi întreținute, transport decent, locuri de joacă sau centre comunitare – în zonele „cu vizibilitate” cum ar fi bulevardul, se organizează festivaluri, concerte și evenimente cu bani publici.

    „Republica de sub castani” e o inițiativă culturală frumoasă, dar ea scoate în evidență un dezechilibru: cultura și spectacolele primesc vizibilitate, în timp ce viața de zi cu zi a celor care locuiesc la marginea orașului rămâne ignorată.

    Comentariul amar e că se construiește imagine, nu infrastructură. Avem festival sub castani, dar nu avem trotuare pe care să ajungă oamenii în siguranță la el. Avem concerte în centru, dar în cartiere oamenii nu au iluminat stradal sau canalizare.
    Edilul parcă ieșea in „băi publice de mulțimi” pentru că îi place să fie adulat, unde e acum să vadă realitatea?

  2. Vad ca va preocupa periferia, dar mizeria si ruinele din centrul orasului nu. Sunt atatea case care stau sa se darame, ziduri vopsite cu grafitti, doua sali de cinematograf parasite, dar puzderie de case de amanet, pacanele, shaormerii si case de pariuri. „Defavorizatii” pe care-i plangeti se foiesc prin zona centrala accentuand aspectul de mahala. Dar voua va place.

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
Exclusiv

Instanța refuză prescripția în dosarul fraudei electorale de la Ciorani

1
Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat într-o încheiere cu...
Exclusiv

Golire parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu

2
Specialiștii Apelor Române au început golirea parțială și controlată...
Exclusiv

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

0
Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Versurile lui Flick, Domnul Rimă pentru colegii de liceu din Câmpina

0
Sebastian Andrei Filcea, cunoscut de  o țară întreagă drept...
Eveniment

Degajări de copaci, în Prahova, din cauza ploii și vijeliilor

0
Luna octombrie a adus vreme rea în Prahova. Inspectoratul...
Locuri de Muncă

Cauți un job mai bun? NN Asigurări de Viață participă la Bursa Angajatorilor

0
Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de...
Social

Riscul social media apare când înlocuiește interacțiunile reale

0
Rețelele de socializare au devenit parte integrantă a vieților...
Eveniment

„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

0
Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

4
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

6
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

7
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

Oana Toma -
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

Ștefan Vlăsceanu -
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...

Instanța refuză prescripția în dosarul fraudei electorale de la Ciorani

Oana Toma -
Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat într-o încheiere cu...

Golire parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu

Marius Nica -
Specialiștii Apelor Române au început golirea parțială și controlată...
- Publicitate -

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

Marius Nica -
Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate...

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

Roxana Tănase -
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

Marius Nica -
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

Marius Nica -
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean