Începe furnizarea căldurii în Ploiești. Când se vor încălzi caloriferele

Începe furnizarea căldurii în sistem centralizat în Ploiești. Temperaturile diurne cât și cele nocturne din ultima săptămână i-au determinat pe reprezentanții Termo Ploiești să înceapă livrarea de agent termic din această seară.
UPDATE Termo Ploiești începe furnizarea căldurii. Anunțul oficial
Potrivit directorului Termo Ploiești, Bogdan Becheanu, agentul termic va fi livrat din această seară, de la orele 20.00, însă caloriferele ploieștenilor se vor încălzi începând de mâine seară.
Totodată, acesta a mai precizat că furnizarea va fi efectuată doar pe timpul nopții pentru a evita încărcarea nejustificată a facturilor.
Vă reamintim că Termo Ploiești a început, de vineri, 26 septembrie, livrarea de căldură, la cerere, către spitale, creșe, grădinițe și școli din Ploiești.