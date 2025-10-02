- Publicitate -

Aici sunt și banii tăi. Platformă distrusă încă de la turnarea betonului

Ștefan Vlăsceanu
În urmă cu câteva săptămâni în Ploiești a debutat un proiect așteptat de ani de zile. Refacerea/amenajarea unor insule ecologice, ușor de igienizat, astfel încât oamenii să nu se îmbolnăvească atunci când își duc gunoiul.

Investiția presupune modernizarea unui număr de aproximativ de 200 de platforme ecologice dintr-un total de circa 300 câte sunt în Ploiești, lucrările fiind executate de SGU.

Recent, reprezentanții societății au publicat pe pagina de Facebook o imagine care stârnește indignarea. Pe strada Răriștei din municipiu, investiția a fost vandalizată încă de la turnarea betonului.

Pe scurt, o persoană rău intenționată a aruncat în cimentul încă moale mai multe bucăți de bordură. De ce? Nu vom afla niciodată răspunsul. Cert este că astfel de fapte arată cât de necesare sunt camerele de supraveghere.

„Platforma de colectare a deșeurilor de pe strada Rariștei a fost vandalizată chiar în ziua turnării, un „moment artistic” care, din păcate, nu face cinste spiritului civic pe care încercăm cu toții să îl cultivăm.

Motivele acestui gest nu sunt cunoscute, însă este cert că asemenea acțiuni nu deschid drumul către un Ploiești mai curat.

Respectul și grija pentru comunitate sunt fundația pe care se clădește adevărata civilizație”, au transmis reprezentanții SGU Ploiești.

  1. Educația primită. Sigur demolatorul are drept de vot si vorbește despre UE și alte chestii (pariu că e proprietar de BMWcu volan pe centru, ei nu știu care stânga și dreapta). Dar se manifestă ca în pădure. Deși, uneori sunt mai civilizați cei din pădure.

  2. Aceste persoane ( sigur au fost mai multe dupa nr de borduri ) isi exprima caracterul infect in acest stil, pentru ca stiu ca nu vor fi trasi la raspundere. Daca ai sti cu certitudine ca vei plati pentru asemenea comportament deviant, te vei gandi de doua ori, inainte sa faci. In schimb, autoritatile locale instaureaza civilizatia punand persoanele sa mature cojile de seminte 🤦

  3. Tot insule ??? Astia nu invata nimic, au pus tot insule si in continuare meltenii prosti si nesimtiti o sa lase gunoaie in jurul lor, nu o sa se schimbe absolut nimic doar bani aruncati

  4. Si daca unul dintre cei 100 de politisti locali pazeau betonul 4-5 ore pana se intarea ce era? Apoi in Consiliul Judetean Prahova avem o structura de 163 de paznici, asa sunt incadrati, din care unul putea pazi locul 4-5 ore pana la intarirea betonuli! Asata-i orasul, la asa populatie trebuiesc masurile necesare, numai administratia si Primaria Ploiesti nu intelege si da vina pe …. locuitori, ha, ha, …

