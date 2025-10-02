Aici sunt și banii tăi. Platformă distrusă încă de la turnarea betonului

În urmă cu câteva săptămâni în Ploiești a debutat un proiect așteptat de ani de zile. Refacerea/amenajarea unor insule ecologice, ușor de igienizat, astfel încât oamenii să nu se îmbolnăvească atunci când își duc gunoiul.

- Publicitate -

Investiția presupune modernizarea unui număr de aproximativ de 200 de platforme ecologice dintr-un total de circa 300 câte sunt în Ploiești, lucrările fiind executate de SGU.

Recent, reprezentanții societății au publicat pe pagina de Facebook o imagine care stârnește indignarea. Pe strada Răriștei din municipiu, investiția a fost vandalizată încă de la turnarea betonului.

Pe scurt, o persoană rău intenționată a aruncat în cimentul încă moale mai multe bucăți de bordură. De ce? Nu vom afla niciodată răspunsul. Cert este că astfel de fapte arată cât de necesare sunt camerele de supraveghere.

Exclusiv Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la începutul anului și până în prezent. Firmele din județul Prahova nu au făcut excepție de...

- Publicitate -

„Platforma de colectare a deșeurilor de pe strada Rariștei a fost vandalizată chiar în ziua turnării, un „moment artistic” care, din păcate, nu face cinste spiritului civic pe care încercăm cu toții să îl cultivăm.

Motivele acestui gest nu sunt cunoscute, însă este cert că asemenea acțiuni nu deschid drumul către un Ploiești mai curat.

Respectul și grija pentru comunitate sunt fundația pe care se clădește adevărata civilizație”, au transmis reprezentanții SGU Ploiești.