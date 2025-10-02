Termo Ploiești începe furnizarea căldurii. Anunțul oficial

Operatorul de termoficare Termo Ploiești anunță începerea sezonului de încălzire 2025-2025 vineri, 3 octombrie.

„Termo Ploiești informează că, începând cu 3 octombrie, va fi demerată furnizarea agentului termic pentru încălzire, ca urmare a numeroaselor solicitări primite din partea asociațiilor de proprietari”, transmite societatea.

Termo Ploiești administrează sistemul integrat de termoficare urbană : producție-transport – distribuție, ce asigură alimentarea cu energie termică a Municipiului Ploiești.

Reamintim că directorul companiei, Bogdan Becheanu, a declarat în exclusivitate pentru Observatorul Prahoveanm că agentul termic va fi livrat din această seară, de la orele 20.00, însă caloriferele ploieștenilor se vor încălzi începând de vineri seară.

