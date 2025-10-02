Ce poți face în primul weekend din octombrie în Prahova

Toamna prinde viață în județul Prahova printr-o serie de evenimente culturale, care aduc comunitatea mai aproape de frumos, tradiție și emoție. În primul weekend din octombrie, chiar dacă vremea se anunță neprietenoasă, prahovenii sunt invitați să participe la festivaluri, concerte, târguri, expoziții, dar și evenimente culturale și sportive.

- Publicitate -

Artown NOW continua la Ploiești vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 10.00

Artown NOW este proiectul care transformă prin artă orașul, comunitatea și prezentul, continuă la Ploiești până pe 12 octombrie.

„Vor fi realizate murale, intervenții urbane, sculpturi, instalații, vom organiza expoziții, seri de poezie, tururi ghidate, concerte, piese de teatru, ateliere și numeroase întâlniri, care ne vor conecta la ceea ce face ca Ploieștiul să fie orașul artei – Artown.

Vom fi acolo unde se întâmplă lucrurile: la fabrica UZUC, care este miezul artistic și spațiul creativ principal al Anualei, pe stradă, în cafenele, în parcuri remodelate, în clădiri care până ieri păreau închise. Vom fi prezenți în ritm și gesturi collective”, transmit organizatorii.

Locuri de Muncă Cauți un job mai bun? NN Asigurări de Viață participă la Bursa Angajatorilor Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii...

- Publicitate -

În Gară la Nenea Iancu, la Palatul Culturii din Ploiești

Pregătirile sunt în toi pentru evenimentul care va avea loc weekendul acesta, 3-5 octombrie 2025, expoziția de trenulețe „În Gară la Nenea Iancu”, de la Palatul Culturii Ploiești. Se transportă deja modulele de modelism din toată țara, care, timp de

În perioada 3 – 5 octombrie, Club Feroviar Republica Ploiești, împreună cu Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova organizează a 5-a ediție a evenimentului „În Gară la Nenea Iancu”.

„Evenimentul e plin de noutăți într-un format extins: organizăm ateliere, urmărim trenulețe, ne bucurăm de Lego Ninjago, iar tinerii, și nu numai, pasionați de feroviare au șansa de a veni la lansarea cărții „Anotimpuri Feroviare”. Prețul este de 10 lei copiii, 15 lei adulții, 30 de lei familiile (minim un adult, maxim 2 adulți). Preț special pentru grupurile organizate programate”, spun organizatorii.

- Publicitate -

Moonlight Breakfast la Teatrul Naţiei din Ploieşti

Spectacolul are lov vineri, 3 octombrie, de la ora 19.30, cu acces de la ora 17.00.

Moonlight Breakfast sunt un duo eclectic care a început să ni se strecoare pe sub piele încă din 2011. Cu un stil “retro-electro” – un mix între soul, electro, beat, nu-jazz, swing, dream pop & so much more – cu un vibe fresh, urban, cu o imagine întotdeauna jucăușă, Moonlight Breakfast și-au câștigat fani în toată lumea.

Improv – Comedy Show by The Fool la Teatrul Naţiei din Ploieşti

Pregătește-te pentru o seară de neuitat, plină de râsete și surprize coordonate de MC-ul Delia Riciu!

Eveniment Degajări de copaci, în Prahova, din cauza ploii și vijeliilor Luna octombrie a adus vreme rea în Prahova. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență a intervenit în mai multe localități ale județului, pe fondul...

- Publicitate -

„Patru comedieni intră, doar unul iese câștigător! Let the games begin!” spun organizatorii show-ului, care are loc duminică, 5 octombrie, de la ora 19.00, cu access de la ora 17.00.

Cu: Cătălin Coșarcă, Emanuel Bighe, Alex Cătănoiu. Invitat special: Mădălin Cîrje. MC: Delia Riciu.

Bienala Internațională de Artă Prahova 2025 continuă

Evenimentul a început pe 25 septembrie și continuă până pe 30 octombrie, atât în Ploiești, cât și la Câmpina și în alte localități ale județului.

- Publicitate -

Bienala Internațională Prahova este un eveniment cultural multidisciplinar cu tema „Rețele invizibile”, organizat de Galerie Mystique. Aproximativ o sută de artiști din țară și străinătate participă la prima ediție a evenimentului.

Tema Bienalei Internaționale Prahova, „Rețele Invizibile”, propune o reflecție asupra legăturilor subtile care modelează lumea contemporană. Rețelele invizibile sunt firele nevăzute ce unesc oameni, idei, teritorii și istorii – de la memoria colectivă la fluxurile digitale, de la structurile sociale la trăirile intime. Artiștii sunt provocați să exploreze cum aceste conexiuni ne definesc și ne transformă, dezvăluind, prin artă, ceea ce de multe ori rămâne ascuns privirii.

Dintr-un număr impresionant de înscrieri venite din toată lumea, aproximativ 100 de artiști din România și străinătate ( SUA, Portugalia, Spania, Africa de Sud, Filipine) au fost selecționați pentru a expune la prima ediție, ceea ce reflectă interesul crescut pentru acest proiect cultural de mare amploare.

- Publicitate -

Prima ediție a BIP reușește, astfel, să reunească numeroase creații din domenii diverse: pictură, sculptură, grafică, fotografie, artă digitală și instalații și să pună în dialog perspective artistice din spații culturale variate.

Campionatul Național Individual Open și Campionatul Național al Echipelor de Gimnastică Artistică, la Ploiești

Evenimentul are loc între 2 și 4 octombrie, de la ora 10.00, la Sala Sporturilor Olimpia, iar intrarea este liberă pentru toți cei care doresc să susțină gimnastica românească și pe sportivii noștri.

52 de sportivi de la 15 cluburi (CSM Lugoj, CSS Gloria Arad, CSA Steaua, CSM Reșița, CSS Dinamo, SCM Bacău, CS Dinamo, CSM Constanța, CSS Constanța, CS Farul Constanța, LPS Cetate Deva, CSS Focșani, CSM Onești, CS Petrolul Ploiești și CSS Nr. 1 Timișoara) vor lua parte la Campionatul Național Individual Open și la Campionatul Național al Echipelor Reprezentative de Club la gimnastică artistică feminină și masculină.

- Publicitate -

Program competițional

Vineri, 3 octombrie

10:00–13:00 – Concurs calificare echipe și individual compus (masculin)

13:00–13:30 – Premiere (masculin)

16:40–16:55 – Festivitate de deschidere

17:00–18:40 – Concurs calificare echipe și individual compus (feminin)

18:45–19:00 – Premiere (feminin)

Sâmbătă, 4 octombrie

10:00–13:00 – Finale pe aparate (masculin)

13:00–13:45 – Premiere

16:05–18:05 – Finale pe aparate (feminin)

18:10 – Premiere

OktoberFest se mută la Câmpina și în acest an

Festivalul berii în stil bavarez are loc în zilele de 3,4 și 5 octombrie la Câmpina Seva Parc, pe strada Nicolae Grigorescu 17. Nu vor lipsi muzica, distracția, berea la draught, dar și cârnații bavarezi.

- Publicitate -

Cel mai important moment al programului artistic este dat de prezența invitatului special: trupa Tempestas. Evenimentul este găzduit de Premium Tenis Câmpina.