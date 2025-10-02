- Publicitate -

Ce poți face în primul weekend din octombrie în Prahova

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Toamna prinde viață în județul Prahova printr-o serie de evenimente culturale, care aduc comunitatea mai aproape de frumos, tradiție și emoție. În primul weekend din octombrie, chiar dacă vremea se anunță neprietenoasă, prahovenii sunt invitați să participe la festivaluri, concerte, târguri, expoziții, dar și evenimente culturale și sportive.

Artown NOW continua la Ploiești vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 10.00

Artown NOW este proiectul care transformă prin artă orașul, comunitatea și prezentul, continuă la Ploiești până pe 12 octombrie.

„Vor fi realizate murale, intervenții urbane, sculpturi, instalații, vom organiza expoziții, seri de poezie, tururi ghidate, concerte, piese de teatru, ateliere și numeroase întâlniri, care ne vor conecta la ceea ce face ca Ploieștiul să fie orașul artei – Artown.

Vom fi acolo unde se întâmplă lucrurile: la fabrica UZUC, care este miezul artistic și spațiul creativ principal al Anualei, pe stradă, în cafenele, în parcuri remodelate, în clădiri care până ieri păreau închise. Vom fi prezenți în ritm și gesturi collective”, transmit organizatorii.

În Gară la Nenea Iancu, la  Palatul Culturii din Ploiești

Pregătirile sunt în toi pentru evenimentul care va avea loc weekendul acesta, 3-5 octombrie 2025, expoziția de trenulețe „În Gară la Nenea Iancu”, de la Palatul Culturii Ploiești. Se transportă deja modulele de modelism din toată țara, care, timp de

În perioada 3 – 5 octombrie, Club Feroviar Republica Ploiești, împreună cu Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova organizează a 5-a ediție a evenimentului  „În Gară la Nenea Iancu”.

„Evenimentul e plin de noutăți într-un format extins: organizăm ateliere, urmărim trenulețe, ne bucurăm de Lego Ninjago, iar tinerii, și nu numai, pasionați de feroviare au șansa de a veni la lansarea cărții „Anotimpuri Feroviare”. Prețul este de 10 lei copiii, 15 lei adulții, 30 de lei familiile (minim un adult, maxim 2 adulți). Preț special pentru grupurile organizate programate”, spun organizatorii.

Moonlight Breakfast la Teatrul Naţiei din Ploieşti

Spectacolul are lov vineri, 3 octombrie, de la ora 19.30, cu acces de la ora 17.00.

Moonlight Breakfast sunt un duo eclectic care a început să ni se strecoare pe sub piele încă din 2011. Cu un stil “retro-electro” – un mix între soul, electro, beat, nu-jazz, swing, dream pop & so much more – cu un vibe fresh, urban, cu o imagine întotdeauna jucăușă, Moonlight Breakfast și-au câștigat fani în toată lumea.

Improv – Comedy Show by The Fool la Teatrul Naţiei din  Ploieşti

Pregătește-te pentru o seară de neuitat, plină de râsete și surprize coordonate de MC-ul Delia Riciu!

Eveniment

„Patru comedieni intră, doar unul iese câștigător! Let the games begin!” spun organizatorii show-ului, care are loc duminică, 5 octombrie, de la ora 19.00, cu access de la ora 17.00.

Cu: Cătălin Coșarcă, Emanuel Bighe, Alex Cătănoiu. Invitat special: Mădălin Cîrje. MC: Delia Riciu.

Bienala Internațională de Artă Prahova 2025 continuă

Evenimentul a început pe 25 septembrie  și continuă până pe 30 octombrie, atât în  Ploiești,  cât și la Câmpina și în alte localități ale județului.

Bienala Internațională Prahova este un eveniment cultural multidisciplinar cu tema „Rețele invizibile”, organizat de Galerie Mystique. Aproximativ o sută de artiști din țară și străinătate participă la prima ediție a evenimentului.

Tema Bienalei Internaționale Prahova, „Rețele Invizibile”, propune o reflecție asupra legăturilor subtile care modelează lumea contemporană. Rețelele invizibile sunt firele nevăzute ce unesc oameni, idei, teritorii și istorii – de la memoria colectivă la fluxurile digitale, de la structurile sociale la trăirile intime. Artiștii sunt provocați să exploreze cum aceste conexiuni ne definesc și ne transformă, dezvăluind, prin artă, ceea ce de multe ori rămâne ascuns privirii.

Dintr-un număr impresionant de înscrieri venite din toată lumea, aproximativ 100 de artiști din România și străinătate ( SUA, Portugalia, Spania, Africa de Sud, Filipine) au fost selecționați pentru a expune la prima ediție, ceea ce reflectă interesul crescut pentru acest proiect cultural de mare amploare.

Prima ediție a BIP reușește, astfel, să reunească numeroase creații din domenii diverse: pictură, sculptură, grafică, fotografie, artă digitală și instalații și să pună în dialog perspective artistice din spații culturale variate.

Campionatul Național Individual Open și Campionatul Național al Echipelor de Gimnastică Artistică, la Ploiești

Evenimentul  are loc între  2 și 4 octombrie, de la ora 10.00, la Sala Sporturilor Olimpia, iar intrarea este liberă pentru toți cei care doresc să susțină gimnastica românească și pe sportivii noștri.

52 de sportivi de la 15 cluburi (CSM Lugoj, CSS Gloria Arad, CSA Steaua, CSM Reșița, CSS Dinamo, SCM Bacău, CS Dinamo, CSM Constanța, CSS Constanța, CS Farul Constanța, LPS Cetate Deva, CSS Focșani, CSM Onești, CS Petrolul Ploiești și CSS Nr. 1 Timișoara) vor lua parte la Campionatul Național Individual Open și la Campionatul Național al Echipelor Reprezentative de Club la gimnastică artistică feminină și masculină.

Program competițional
Vineri, 3 octombrie
10:00–13:00 – Concurs calificare echipe și individual compus (masculin)
13:00–13:30 – Premiere (masculin)
16:40–16:55 – Festivitate de deschidere
17:00–18:40 – Concurs calificare echipe și individual compus (feminin)
18:45–19:00 – Premiere (feminin)

Sâmbătă, 4 octombrie
10:00–13:00 – Finale pe aparate (masculin)
13:00–13:45 – Premiere
16:05–18:05 – Finale pe aparate (feminin)
18:10 – Premiere

OktoberFest se mută la Câmpina și în acest an

Festivalul berii în stil bavarez are loc în zilele de 3,4 și 5 octombrie  la Câmpina Seva Parc, pe strada Nicolae Grigorescu 17. Nu vor lipsi muzica, distracția, berea la draught, dar și cârnații bavarezi.

Cel mai important moment al  programului artistic  este dat de prezența invitatului special: trupa Tempestas. Evenimentul  este găzduit de Premium Tenis Câmpina.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
Exclusiv

Cum e viața la periferia Ploieștiului

4
La marginea Ploieștiului, în cartierele Mimiu, Bereasca, Mitică Apostol...
Exclusiv

Instanța refuză prescripția în dosarul fraudei electorale de la Ciorani

1
Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat într-o încheiere cu...
Exclusiv

Golire parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu

2
Specialiștii Apelor Române au început golirea parțială și controlată...
Eveniment

Versurile lui Flick, Domnul Rimă pentru colegii de liceu din Câmpina

0
Sebastian Andrei Filcea, cunoscut de  o țară întreagă drept...
Eveniment

Degajări de copaci, în Prahova, din cauza ploii și vijeliilor

0
Luna octombrie a adus vreme rea în Prahova. Inspectoratul...
Locuri de Muncă

Cauți un job mai bun? NN Asigurări de Viață participă la Bursa Angajatorilor

0
Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de...
Social

Riscul social media apare când înlocuiește interacțiunile reale

0
Rețelele de socializare au devenit parte integrantă a vieților...
Eveniment

„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

0
Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și...
Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Un tramvai numit problemă

4
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

6
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

7
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
