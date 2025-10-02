Dâmbu și-a schimbat culoarea în albastru marin. Nu e curat, e doar poluat

Un caz de poluare evidentă ne-a fost semnalat pe adresa redacției de către un cititor. Râul Dâmbu și-a schimbat culoarea.

Imaginile au fost surprinse miercuri după amiază în satul Goga din comuna Râfov, localitate situată la aproximativ 10 kilometri de Ploiești.

Obișnuiți ca apa râului să fie limpede sau tulbure în perioadele ploioasele, localnicii din Goga au avut ieri parte de un episod în care aceasta era albastru.

Nu este pentru prima dată când pe Dâmbu curge apă colorată. Vă reamintim că în ianuarie 2024, apa acestuia a fost galben aprins.

Dâmbu, care își are izvorul în apropierea orașului Băicoi, este un afluent al râului Teleajen. Până la vărsare, acesta străbate localitățile Tufeni, Băicoi, Dâmbu, Țintea, Păulești, Ploiești, Corlătești și Goga.

De-a lungul timpului și-a câștigat renumele unuia dintre cele mai poluate cursuri de apă din județ.

Observatorul Prahoveana a solicitat Gărzii de Mediu Prahova un punct de vedere și totodată identificarea sursei poluării.

