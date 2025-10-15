De ce apa râului Dâmbu a fost albastru marin. Sursa poluării

După ce la începutul lunii octombrie pe pârâul Dâmbu a curs apă albastru marin, semn clar al unei poluări, la solicitarea Observatorul Prahovean Garda de Mediu a identificat vinovatul.

- Publicitate -

Cine este poluatorul

În urma unui control, comisarii Gărzii de Mediu au stabilit că sursa poluării o reprezintă stația de epurare a fostei rafinării Astra Română de la Corlătești, administrată în prezent de societatea SC Astra Upstream SRL.

Din cauza unei pene de energie electrică la stația de epurare, apele uzate venite pe colectorul fostei rafinării Astra Română au avut culoare albastră, au intrat pe fluxul tehnologic de epurare și au fost evacuate în pârâul Dâmbu.

- Publicitate -

Citește și: Dâmbu și-a schimbat culoarea în albastru marin. Nu e curat, e doar poluat

Deși societatea care administrează stația de epurare avea obligația să informeze autoritățile de mediu cu privire la producerea incidentului în data de 1 octombrie, acest lucru nu s-a întâmplat până în data de 7 octombrie.

Drept urmare, Garda de Mediu a sancționată SC Astra Upstream SRL cu 40.000 de lei.

- Publicitate -

Potrivit listafirme.ro, Astra Upstream este o societate înființată pe data de 2 iulie 2025 și are sediul în localitatea Suhaia, județul Teleorman.

Are patru sedii secundare, în București, Teleorman și Prahova și un singur administrator, în persoana lui Buzică Nicu Ion

Răspunsul Gărzii de Mediu după ce pe Dâmbu a curs apă colorată

„Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 3115/CJPH/06.10.2025 înregistrată la S.G.A Prahova la nr. 7986/07.10.2025 prin care ați solicitat un punct de vedere cu privire la articolul publicat în ziarul Observatorul Prahovean, reprezentanți din cadrul A.N. „Apele Române”-A.B.A. Buzău-lalomița și S.G.A. Prahova au efectuat verificări în temeiul Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare astfel:

- Publicitate -

La SC ASTRA UPSTREAM SRL, punct de lucru stația de epurare Corlătești, unde conform declarațiilor lucrătorilor din stația de epurare Corlătești, în data de 01.10.2025, din cauza lipsei de energie electrică la stația de epurare, apele uzate venite pe colectorul fostei rafinării Astra Română au avut culoare albastră, au intrat pe fluxul tehnologic de epurare și au fost evacuate în pârâul Dâmbu;

S.C. ASTRA UPSTREAM S.R.L. avea obligația să informeze imediat cea mai apropiată unitate de gospodărire a apelor asupra incidentului înregistrat în data de 01.10.2025 pe pârâul Dâmbu, lucru care nu s-a întâmplat până în data de 07.10.2025, faptă ce constituie contravenție în domeniul apelor potrivit prevederilor art.87, punctul 26) din legea menționată.

Ca urmare, societatea ASTRA UPSTREAM S.R.L a fost sancționată cu amendă în cuantum de 40.000 lei în conformitate cu art.88 alin. (1) lit. b) din actul normativ.

- Publicitate -

Probe de apă recoltate din Dâmbu

Pentru verificarea efectelor produse asupra calității pârâului Dâmbu, ulterior producerii incidentului de mediu, reprezentanții S.G.A Prahova au recoltat probe de apă, de la gura de evacuare a stației de epurare Corlătești și din pârâul Dâmbu, amonte și aval de aceasta.

Din analiza rezultatelor de laborator a reieșit că valorile indicatorilor de calitate ai apei uzate evacuate de la stația de epurare Corlătești s-au încadrat în limitele maxim admise prin actul de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor și nu au fost observate diferențe semnificative între valorile indicatorilor de calitate analizați la probele de apă recoltate din pârâul Dâmbu, amonte și aval de gură de evacuare a stației de epurare Corlătești.