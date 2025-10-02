Traseele montane din Prahova închise din cauza ninsorii

Salvamontiștii atrag atenția asupra condițiilor meteo nefavorabile și anunță că traseele montane turistice din Prahova sunt închise. În orele și în zilele următoare sunt așteptate ploi și ninsori abundente, la peste 1500 de metri.

„De astăzi, timp de câteva zile, vremea la munte va fi nefavorabila, cu cantități mari de zăpadă (50-80 cm) ce se vor depune la altitudine.

Vântul va sufla cu putere, spulberând zăpada și creând troiene de peste 1 m. În această perioadă, nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă.

Declarăm închise temporar toate traseele turistice montane de abrupt din Bucegi, Baiului si Ciucaș. Lista traseelor turistice din județul Prahova, ce pot fi parcurse în siguranță, o găsiți pe salvamontprahova.ro”, au transmis reprezentanții Salvamont.

Vă reamintim că meteorologii au emis mai multe alerte de vreme severă care afectează inclusiv județul Prahova.

