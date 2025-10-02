Când se va deschide circulația pe Centura Mizil

Cu o lungime de 7,4 km și cu intersecții DN1B, DJ102K și DJ 100H, centura ocolitoare de la Mizil se află în faza de recepție finală. Circulația ar putea fi deschisă pe acest sector de drum săptămâna viitoare.

„Centura de la Mizil ține strict de noi. Am trecut de faza de prerecepție. Suntem în faza de recepție finală. Așteptăm din partea constructorului niște documente, astfel încât să putem plăti taxele finale (…).

Eu sper ca de luni să intrăm în faza finală de recepție. După ce vom avea această recepție, discutăm de zile”, a precizat Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, care a precizat că dorința sa ar fi ca, de săptămâna viitoare, să se circule pe această centură.

Valoarea investiției, conform devizului general actualizat, aprobat de consilierii județeni, în luna august, este de 110.017.268,95 lei fără TVA., din care cheltuielile pentru construcții și montaj (C+M) în cuantum de 87.086.099,30 lei fără TVA.

Reamintim faptul că, în la începutul lunii septembrie, autoritățile județene au anunțat finalizarea celor două sensuri giratorii. (Detalii AICI)

