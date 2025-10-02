Circulația pe Transalpina, închisă din nou din cauza vremii

Circulația pe Transalpina a fost suspendată începând de joi, 2 octombrie, pentru a doua oară în această săptămână, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulația rutieră va fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Reluarea traficului va fi posibilă în funcție de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice.

Drumarii intervin cu două utilaje multifuncționale pentru a gestiona situația.

