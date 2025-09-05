Imagini cu Centura Mizil. Au fost finalizate cele două sensuri giratorii

Lucrările la Centura Mizil se apropie de finalizare. Varianta ocolitoare a orașului are o lungime de 7,4 km și include intersecții cu drumurile DN 1B, DJ 102 K și DJ 100 H.

Reprezentanții Consiliul Județean Prahova a verificat stadiul lucrărilor la varianta ocolitoare a orașului Mizil.

„Proiectul avansează în ritm susținut și se apropie de finalizare. Au fost finalizate cele două sensuri giratorii la intersecția centurii cu drumul național, elemente esențiale pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere.

Lucrările sunt în etapa finală, accentul fiind pus pe calitatea execuției și respectarea termenelor asumate”, a anunțat Consiliul Județean Prahova.

Centura Mizil ar urma să fie dată în folosință în luna septembrie, potrivit reeprezentanților CJ Prahova. (Detalii AICI)

Conform devizului general actualizat, aprobat, în august, de consilierii județeni, valoarea investiției este de 110.017.268,95 lei fără TVA., din care cheltuielile pentru construcții și montaj (C+M) în cuantum de 87.086.099,30 lei fără TVA.