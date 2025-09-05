- Publicitate -

Imagini cu Centura Mizil. Au fost finalizate cele două sensuri giratorii

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lucrările la Centura Mizil se apropie de finalizare. Varianta ocolitoare a orașului are o lungime de 7,4 km și include intersecții cu drumurile DN 1B, DJ 102 K și DJ 100 H.

- Publicitate -

Reprezentanții Consiliul Județean Prahova a verificat stadiul lucrărilor la varianta ocolitoare a orașului Mizil.

„Proiectul avansează în ritm susținut și se apropie de finalizare. Au fost finalizate cele două sensuri giratorii la intersecția centurii cu drumul național, elemente esențiale pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere.

Lucrările sunt în etapa finală, accentul fiind pus pe calitatea execuției și respectarea termenelor asumate”, a anunțat Consiliul Județean Prahova.

Național

Recorder: ANAF a validat o firmă-fantomă cu sediul într-un WC public

Recorder a publicat o investigație care vizează o companie de construcții fantomă, conform cifrelor declarate la stat. Activitatea firmei a fost validată de ANAF, deși...
- Publicitate -

Centura Mizil ar urma să fie dată în folosință în luna septembrie, potrivit reeprezentanților CJ Prahova. (Detalii AICI)

Conform devizului general actualizat, aprobat, în august, de consilierii județeni, valoarea investiției este de 110.017.268,95 lei fără TVA., din care cheltuielile pentru construcții și montaj (C+M) în cuantum de 87.086.099,30 lei fără TVA.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

1
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

5
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

2
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Semnale de alarmă acum, la începutul anului școlar

0
O statistică realizată de „Salvați copiii” arată că, de...
Administrație

Actele necesare pentru obținerea unei locuințe sociale, în 2026, la Ploiești

0
Cei care doresc o locuință socială la Ploiești trebuie...
Eveniment

Incendiu la o fabrică din Ceptura de Jos

0
Un incendiu violent a izbucnit, vineri seara, la fabrică...
Auto-moto

Accident în Bariera București din Ploiești. Trafic îngreunat

0
Un accident rutier s-a petrecut, vineri seară, în Bariera...
Administrație

Lista școlilor unde au loc reparații majore la Ploiești

0
Primăria Ploiești a prezentat, vineri, o situație cu privire...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

4
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

8
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Actele necesare pentru obținerea unei locuințe sociale, în 2026, la Ploiești

Roxana Tănase -
Cei care doresc o locuință socială la Ploiești trebuie...

Lista școlilor unde au loc reparații majore la Ploiești

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a prezentat, vineri, o situație cu privire...

Primăria Ploiești va eșalona datoriile la Termo

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești va eșalona datoriile la Termo în valoare...

Lista parcărilor unde nu se va mai percepe taxă la Ploiești

Roxana Tănase -
Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a anunțat care sunt...
- Publicitate -

Primăriile din Prahova care scapă de disponibilizări

Roxana Tănase -
Măsurile fiscale propuse de Guvernul Bolojan vin la pachet...

Comercianți de flori amendați la Ploiești

Roxana Tănase -
Polițiștii locali au efectuat, joi, o nouă acțiune de...

Primăriile din Prahova care au primit bani din PNRR și Anghel Saligny

Roxana Tănase -
Mai multe primării din Prahova au reușit să atragă,...

Primăriile din Prahova lovite de restructurări

Roxana Tănase -
Propunerea Guvernului Bolojan privind reducerea posturilor din administrația locală...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean