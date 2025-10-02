Noi avertizări meteo. Prahova sub cod portocaliu de ploi

Meteorologii au emis noi avertizări de vreme severă. Acestea afectează inclusiv județul Prahova unde sun așteptate ploi torențiale.

Potrivit ANM, va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70…80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

În intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 10, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17…20 de grade și minime între 0 și 10 grade.

Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară.

Se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60…70 km/h.

În paralel, în intervalul 2-3 octombrie, sun în vigoare șapte avertizări meteorologice de ploi abundente, ninsori în zonele montane și intensificări ale vântului

Județul Prahova sub cod portocaliu

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23

În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70…80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

Recomandările ISU Prahova: