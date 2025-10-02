Accident rutier cu două victime în Ploiești. Cum s-a produs

Un accident rutier în urma căruia două femei au fost rănite a avut loc în această dimineață în cartierul Mihai Bravu din Ploiești.

Din primele verificări efectuate, a rezultat că o femeie în vârstă de 60 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Grădinari, din direcția strada Mihai Bravu către strada Armași, ar fi intrat în coliziune cu un alt vehicul, condus de o tânără de 26 de ani.

În urma impactului, al doilea autoturism a fost proiectat într-un al treilea autovehicul staționat regulamentar pe strada Ion Ghica, în dreptul unui imobil. La rândul său, acesta din urmă a fost proiectat în gardul imobilului respectiv.

Ambele conducătoare auto implicate în accident au suferit leziuni, fiind transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritatea, femeie în vârstă de 60 de ani fiind responsabilă pentru producerea evenimentului.

Realitatea însă ar sta diferit, potrivit fiului femeii în vârstă de 60 ani. Acesta a precizat că șoferița în vârstă de 26 de ani, care se deplasa dinspre Lukoil Mihai Bravu a depășit o mașină pe trecerea de pietoni, încălcând linia continua.

Această manevră ar sta, potrivit acestuia, la baza accidentului, șoferița intrând în mașina condusă de mama sa, care intenționa să vireze la stânga și ulterior a acroșat un alt autoturism marca BMW.

Testarea cu aparatul etilotest a relevat că niciuna dintre persoanele implicate nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.