EuroSpirit caută voluntari. Implică-te și tu!

Eurospirit, un ONG activ din Ploiești, înființat în 2010, dedicat tinerilor și comunității, caută voluntari.

Aceștia au misiunea de a promova: Implicarea tinerilor și cetățenia activă, Educația non-formală și dezvoltarea personală, Solidaritatea și implicarea în comunitate, Cultură, sport și proiecte sociale.

Proiectele Eurospirit emblematice includ:

Zbor Hub Ploiești – un spațiu de explorat unde poți descoperi antreprenoriatul, leadership-ul, dezvoltarea personală și să participi la workshop-uri interactive.

Ploiești #LetsPLAY Capitala Tineretului România 2024 – programul prin care am pus orașul în prim-planul inițiativelor pentru tineret, cu peste 500 de evenimente organizate în Ploiești.

Proiecte sociale și umanitare – seminarii de leadership și time management, ateliere culturale și educative.

De ce să devii voluntar la Eurospirit?

Vei face parte dintr-o echipă dedicată, cu lideri și coordonatori care te ghidează pas cu pas, vei participa la proiecte care aduc impact real în comunitate, poți să te implici în voluntariat la nivel local și să îți dezvolți competențele personale și profesionale.

Te poți înscrie completând acest formular până miercuri, 15 octombrie 2025: https://forms.gle/DXRseEBao3iG1qKj9