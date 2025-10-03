- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Lasă un comentariu

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”

- Publicitate -

Ploiești – cununii civile, săptămâna 04 -11 octombrie 2025

4.10.2025

  • Petre Daniel – Florin – Stoican Maria – Teodora
  • Constantinescu-Matița Marius – Pisău Mădălina
  • Soare Alexandru -Lucian – Zvirid Briana – Maria – Raluca
  • Dumitru Eugen-Mihai – Stanciu Cristina – Alexandra
  • Simion Leontin – Badia Grabriela – Elena
  • Bîrsan Nicolae – Andi – Buzățoiu Daniela – Irena
  • Bucur Victor – Dumitru – Radu Andreea – Sorina
  • Constantin Valentin – Dănuț – Pîndăruș Andreea-Laura
  • Savu Ioan – Robert – Hornea Larisa – Mihaela
  • Zamfir Gabriel – Gociu Claudia

5.10.2025

  • Soare Oldrich-Alexandru – Goia Ioana
  • Păun Gheorghe – Croitoru Georgiana – Corina

8.10.2025

  • Bănică Georgian – Călin Maria – Izabela

9.10.2025

  • Șalariu Florin – Cristian – Apostol Andreea – Alexandra

10.10.2025

  • Pulver Alexandru – Ionuț – Bănică Monica – Carla
  • Solomon Bogdan – Stafie Mihaela – Roxana

11.10.2025

  • Miu Mihai – Florian – Romoșan Anisia
  • Dogaru Mihai Lucian – Heorgescu Amalia – Georgiana
  • Boncea Florin – Dragoș – Petre Ileana
  • Bîlteanu Nicolae-Laurențiu – Mateescu Elena – Monica
  • Catindatu Alexandri – Marius – Dobre Andreea- Rodica
  • Dragnea George – Gabriel – Marinică Maria – Alexandra
  • Rotaru Robert – Daniel – Ion Elena – Alexandra
  • Minea Silvian – Laurențiu – Gogu Ștefania
  • Minea Valentin George – Dăscălescu Adina
  • Păunescu Bogdan – Marian – Hodoiu Andreea – Alexandra

Câmpina – cununii civile, săptămâna 04 -11 octombrie 2025

04. 10. 2025

  • Oprea Mihai Alexandru și Bălescu Elena -Raluca
  • Cercel Florentin -Daniel și Ciobotea Elena -Aurelia

06.10.2025

  • Pană Stănel -Valentin și Dumitrache Ioana -Alexandra

09.10.2025

  • Burlacu Vlăduț Aurelian și Boroș Laura Georgiana
  • Neguț -Ninel-Alexandru -Răzvan și Drumeanu Andreea -Ioana

10.10.2025

  • Pogor Andrei -Alin și Gheorghe Maria -Daiana

11.10.2025

  • Conciu Daniel și Onea- Popescu -Florina -Adriana
  • Popa Constantin -Adrian și Zecheru Elena – Lavinia

„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
Exclusiv

Cum e viața la periferia Ploieștiului

4
La marginea Ploieștiului, în cartierele Mimiu, Bereasca, Mitică Apostol...
Exclusiv

Instanța refuză prescripția în dosarul fraudei electorale de la Ciorani

1
Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat într-o încheiere cu...
Exclusiv

Golire parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu

2
Specialiștii Apelor Române au început golirea parțială și controlată...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Versurile lui Flick, Domnul Rimă pentru colegii de liceu din Câmpina

0
Sebastian Andrei Filcea, cunoscut de  o țară întreagă drept...
Eveniment

Degajări de copaci, în Prahova, din cauza ploii și vijeliilor

0
Luna octombrie a adus vreme rea în Prahova. Inspectoratul...
Locuri de Muncă

Cauți un job mai bun? NN Asigurări de Viață participă la Bursa Angajatorilor

0
Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de...
Social

Riscul social media apare când înlocuiește interacțiunile reale

0
Rețelele de socializare au devenit parte integrantă a vieților...
Eveniment

DIICOT. Bărbat reținut pentru acte de terorism în România

0
Un bărbat, în vârstă de 33 de ani, a...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

4
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

6
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

7
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Versurile lui Flick, Domnul Rimă pentru colegii de liceu din Câmpina

Luiza Toboc -
Sebastian Andrei Filcea, cunoscut de  o țară întreagă drept...

Degajări de copaci, în Prahova, din cauza ploii și vijeliilor

Luiza Toboc -
Luna octombrie a adus vreme rea în Prahova. Inspectoratul...

DIICOT. Bărbat reținut pentru acte de terorism în România

Roxana Tănase -
Un bărbat, în vârstă de 33 de ani, a...

Noi imagini de pe lotul 3 din Autostrada A7 Ploiești – Buzău

Luiza Toboc -
 Au apărut noi imagini de pe lotul 3 Pietroasele...
- Publicitate -

Eroare de sistem Ro Alert cu mesajul privind dispariția unui copil din Ploiești 

Marius Nica -
Mai mulți cititori ne-au semnalat că în această dimineață...

Lista zonelor din Prahova fără curent electric din cauza vremii

Marius Nica -
Prahova se află astăzi sub cod portocaliu de vreme...

Femeie dată disparută în Prahova. Apelul Poliției

Roxana Tănase -
O femeie în vârstă de 38 de ani, din...

Incendiu pe Strada Mihai Bravu din Ploiești. Arde o locuință [VIDEO]

Ciprian Pap -
O locuință a luat foc, joi după-amiază, pe Strada...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean