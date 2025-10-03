„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și Câmpina, care au hotărât să își unească destinele. Săptămânal, redacția prezintă numele celor care au ales să spună „DA”, în fața ofițerului de stare civilă, alături de urarea „Casă de Piatră!”
Ploiești – cununii civile, săptămâna 04 -11 octombrie 2025
4.10.2025
- Petre Daniel – Florin – Stoican Maria – Teodora
- Constantinescu-Matița Marius – Pisău Mădălina
- Soare Alexandru -Lucian – Zvirid Briana – Maria – Raluca
- Dumitru Eugen-Mihai – Stanciu Cristina – Alexandra
- Simion Leontin – Badia Grabriela – Elena
- Bîrsan Nicolae – Andi – Buzățoiu Daniela – Irena
- Bucur Victor – Dumitru – Radu Andreea – Sorina
- Constantin Valentin – Dănuț – Pîndăruș Andreea-Laura
- Savu Ioan – Robert – Hornea Larisa – Mihaela
- Zamfir Gabriel – Gociu Claudia
5.10.2025
- Soare Oldrich-Alexandru – Goia Ioana
- Păun Gheorghe – Croitoru Georgiana – Corina
8.10.2025
- Bănică Georgian – Călin Maria – Izabela
9.10.2025
- Șalariu Florin – Cristian – Apostol Andreea – Alexandra
10.10.2025
- Pulver Alexandru – Ionuț – Bănică Monica – Carla
- Solomon Bogdan – Stafie Mihaela – Roxana
11.10.2025
- Miu Mihai – Florian – Romoșan Anisia
- Dogaru Mihai Lucian – Heorgescu Amalia – Georgiana
- Boncea Florin – Dragoș – Petre Ileana
- Bîlteanu Nicolae-Laurențiu – Mateescu Elena – Monica
- Catindatu Alexandri – Marius – Dobre Andreea- Rodica
- Dragnea George – Gabriel – Marinică Maria – Alexandra
- Rotaru Robert – Daniel – Ion Elena – Alexandra
- Minea Silvian – Laurențiu – Gogu Ștefania
- Minea Valentin George – Dăscălescu Adina
- Păunescu Bogdan – Marian – Hodoiu Andreea – Alexandra
Câmpina – cununii civile, săptămâna 04 -11 octombrie 2025
04. 10. 2025
- Oprea Mihai Alexandru și Bălescu Elena -Raluca
- Cercel Florentin -Daniel și Ciobotea Elena -Aurelia
06.10.2025
- Pană Stănel -Valentin și Dumitrache Ioana -Alexandra
09.10.2025
- Burlacu Vlăduț Aurelian și Boroș Laura Georgiana
- Neguț -Ninel-Alexandru -Răzvan și Drumeanu Andreea -Ioana
10.10.2025
- Pogor Andrei -Alin și Gheorghe Maria -Daiana
11.10.2025
- Conciu Daniel și Onea- Popescu -Florina -Adriana
- Popa Constantin -Adrian și Zecheru Elena – Lavinia
„Casă de piatră” cuplurilor căsătorite!