Stație de epurare nouă în Prahova. Va deservi cinci localități

Prahova accelerează investițiile în infrastructura de apă: contract de 66,8 milioane de lei pentru stația de epurare Slănic–Vărbilău–Aluniș–Bertea–Ștefești.

Astăzi, 2 octombrie, la sediul Consiliului Județean Prahova, s-a semnat contractul PH-CL-20 – „Realizare stație nouă de epurare pentru aglomerarea Slănic–Vărbilău–Aluniș–Bertea–Ștefești”. Investiția, în valoare de 66,8 milioane lei și cu un termen de execuție de 24 de luni, face parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova”, o inițiativă strategică finanțată în proporție de 85% din fonduri europene nerambursabile și coordonată de Consiliul Județean.

Noua stație de epurare va integra trepte mecanice, biologice și de tratare a nămolului, complet automatizate, menite să asigure conformitatea cu directivele europene, reducerea consumului energetic și protecția resurselor naturale. Prin implementarea sa, vor fi evitate evacuările de ape uzate netratate, iar calitatea apelor de suprafață și subterane va fi protejată, cu efecte directe asupra mediului și siguranței comunităților.

Președintele CJ Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a subliniat că această semnare confirmă schimbarea de ritm în implementarea proiectelor majore: „Am intrat într-o etapă în care viteza de execuție și responsabilitatea devin obligatorii. Nu mai este loc de întârzieri, iar colaborarea dintre administrația județeană, primării, Hidro Prahova și constructor este cheia pentru rezultate concrete.”

La eveniment au participat primarul orașului Slănic, Daneluș Costea, primarul comunei Vărbilău, Mihai Vasile Cărbunaru, primarul comunei Aluniș, Iulian Bîgiu, primarul comunei Bertea, Aurelian Boghici, și primarul comunei Ștefești, Vasile Tăbăraș. Din partea Hidro Prahova a fost prezent directorul adjunct Laurențiu Moater, iar compania executantă OCSA Construcții și Infrastructura S.R.L. a fost reprezentată de administratorul Rafael Casado Ortiz și de directorul tehnic Liviu Soldan.

Semnarea contractului PH-CL-20 nu este doar un pas administrativ, ci o investiție care va contribui la modernizarea infrastructurii esențiale și la alinierea Prahovei la standardele europene de mediu și sănătate publică.