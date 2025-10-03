Începe intabularea gratuită a imobilelor din Filipeștii de Pădure

La Filipeștii de Pădure a început proiectul de intabulare gratuită, la finalul căruia propritarii vor primi un extras de carte funciară.

- Publicitate -

Au fost preluate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor deținute în sectoarele cadastrale 15, 16, 20 și 34. În perioada 01.10.2025 – 31.10.2025 se desfășoara campania de colectare a documentelor în vederea intabulării terenurilor și construcțiilor deținute pe raza UAT Filipeștii de Pădure.

La finalizarea acestui proiect, deținătorii vor primi un extras de carte funciară sau, în cazul în care există cărți funciare deschise, acestea vor fi actualizate și predate.

Actele necesare, în copie, pentru imobile care nu sunt intabulate sunt: acte de identitate/ certificate de deces pentru toți proprietarii, certificate de căsătorie, acte de proprietate (acte notariale – Contract de vânzare-cumpărare, Donație, Schimb, Moștenire, Partaj, Întreținere etc, hotărâri judecătorești însoțite de raport de expertiză, Titlu de proprietate, Orice alt act prin care ați dobândit terenul, Procese verbale de punere în posesie, Hotărârea Comisiei Județene plus anexa de validare cu ștampila conform cu originalul și ștampila primăriei, schițe, planuri.

Eveniment Eroare de sistem Ro Alert cu mesajul privind dispariția unui copil din Ploiești Mai mulți cititori ne-au semnalat că în această dimineață au primit un mesaj Ro Alert cu o informație ”expirată”. Este vorba de dispariția unui copil...

- Publicitate -

Actele necesare, în copie, pentru imobile intabulate sunt cele emise ulterior cărții funciare și nu se regăsesc în extrasul de carte funciară (nu au făcut obiectul unei actualizări) toate actele menționate anterior.

Actele necesare, în copie, pentru construcțiile neintabulate sunt: autorizație de construire plus planuri anexă la aceasta, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificat de atestare a edificării construcției

Persoanele interesate pot depune actele care atestă dreptul de proprietate asupra terenurilor/ construcțiilor până la data de 30.10.2025.

- Publicitate -

Locațiile unde se realizează lucrări sistematic de cadastru și înscriere din oficiu a imobilelor în cartea funciară sunt următoarele:

Pentru sectorul cadastral 15: strada Valea Rea de la numărul poștal 339 la 335, strada Valea Rea de la numărul poștal 285 la 225, strada Liceului, zona blocuri, strada Principală de la numărul poștal 347 la 356, strada Slăniceni numărul 389, 389 A, strada Tampon, strada Principală de la numărul poștal 247 la 356.

Pentru sectorul cadastral 16: strada Valea Rea de la numărul poștal 171 la 223.

Viața Prahovei Vreme rece, ploi și ninsori la munte în Prahova Vremea rece s-a instalat de câteva zile în Prahova, iar iarna și-a intrat în drepturi la munte. La nivelul județului este în vigoare un...

- Publicitate -

Pentru sectorul cadastral 20: strada principală de la numărul poștal 157 la 147, de la 110 la 104, de la 101 la 98, de la 76 la 73, strada Valea Elesteului de la numărul poștal 72A la numărul poștal 69, strada Țurlești de la numărul poștal 68 la numărul poștal 80, de la numărul poștal 79 la 76, numerele poștale 113, 112, 111, 147, 147A, strada Bisericii de la numărul poștal 137 la numărul poștal la 121, de la 120 la 116, de la 146 la 139, strada Valea Rea de la numărul poștal 160 la numărul poștal 158A, numărul poștal 159, de la numărul poștal 160 la numărul poștal 165A.

Pentru sectorul cadastral 34: strada Mocani de la numărul poștal 476 la numărul poștal 525, strada Gării de la numărul poștal 647 la numărul poștal 657, strada Principală de la numărul poștal 460 la numărul poștal 475, imobile situate în tarla 55, parcela 1624 punctul Aniniș.