Vreme rece, ploi și ninsori la munte în Prahova

Vremea rece s-a instalat de câteva zile în Prahova, iar iarna și-a intrat în drepturi la munte. La nivelul județului este în vigoare un cod portocaliu de ploi însemnate, vânt și ninsori în zona de munte. În vigoare este și un cod portocaliu de inundații.

Vremea s-a răcit în ultimele zile, iar Prahova se află sub cod portocaliu de ploi torențiale, vânt și ninsori în zona de munte.

Informare meteo de ploi în Prahova

Până pe 4 octombrie, ora 10.00, potrivit ANM, vremea rămâne deosebit de rece. În Prahova vor fi ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m.

„În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17…20 de grade și minime între 0 și 10 grade”, a precizat ANM.

La munte, spun meteorologii, vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60…70 km/h.

Cod galben de ploi torențiale

În vigoare, potrivit ANM, este și un cod galben de ploi torențiale. „În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în centrul și estul Munteniei și în Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp”, a anunțat ANM.

Cod portocaliu de ploi și vânt în Prahova

Meteorologii au emis și o atenționare de cod portocaliu de ploi însemnate, avertizare valabilă până vineri, 3 octombrie, ora 23.00.

„În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70…80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp”, a precizat ANM.

Cod portocaliu de inundații în Prahova

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un cod portocaliu de inundații, atenționare valabilă și în Prahova până sâmbătă, 4 octombrie, ora 24.00.

