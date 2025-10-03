Vineri seară începe încălzirea apartamentelor racordate la Termo Ploiești

Operatorul de termoficare Termo Ploiești anunță începerea sezonului de încălzire 2025-2025 astăzi, 3 octombrie.

„Termo Ploiești informează că, începând cu 3 octombrie, va fi demerată furnizarea agentului termic pentru încălzire, ca urmare a numeroaselor solicitări primite din partea asociațiilor de proprietari”, transmite societatea.

Potrivit conducerii companiei, caloriferele ploieștenilor racordați la Termo se vor încălzi din această seară.

Totodată, reprezentanții Termo Ploiești au precizat că furnizarea va fi efectuată doar pe timpul nopții pentru a evita încărcarea nejustificată a facturilor.

