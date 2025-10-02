- Publicitate -

Localnicii din Târgșoru Vechi pot ridica extrasele de carte funciară

Primăria Târgșoru Vechi îi anunță pe localnici că, odată cu finalizarea lucrărilor de Cadastru Sistematic, începând cu data de 20 octombrie, toți proprietarii pot ridica extrasele de carte funciară pentru informare, aferente imobilelor înscrise în evidențe.

Procesul verbal, întocmit în urma soluționării cererii de rectificare, va fi transmis prin Poștă  către OCPI Prahova persoanelor care au formulat contestații.

Ridicarea documentelor se va face de la sediul Primăriei Târgșoru Vechi, de la Registrul Agricol, după următorul program de eliberare: luni-joi (10.00 -14.00) și vineri (10.00 -12.00).

„Vă aducem la cunoștință faptul că lucrările de Cadastru Sistematic pe teritoriul comunei noastre au fost finalizate.

Finalizarea acestui proces reprezintă un pas important pentru asigurarea unei evidențe clare și unitare a proprietăților, contribuind la dezvoltarea unei administrații locale eficiente și transparente.

Mulțumim locuitorilor pentru colaborarea manifestată pe întreaga durată a desfășurării lucrărilor”, a transmis primarul comunei, Petre Eugen Gheorghe.

