Câștigă o invitație dublă la Festivalul „Castanilor”!

Ploieștiul se pregătește să respire din nou aerul curat al muzicii folk. În perioada 10–11 octombrie 2025, la Teatrul „Toma Caragiu”, are loc cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk „Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre”, unul dintre cele mai iubite evenimente culturale ale toamnei ploieștene.

- Publicitate -

Concurs cu premii constând în invitații duble

Observatorul Prahovean și Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” organizează un concurs având ca premii cinci invitații duble valabile pentru spctacolul de sâmbătă, 11 octombrie, când are loc și festivitatea de premiere.

Pentru a intra în tragerea la sorți răspundeți la întrebarea unde are loc Festivalul Castanilor? împreună cu datele de identificare (nume, prenume, număr de telefon) pe adresa [email protected]. Termen limită: vineri, 10 octombrie, ora 12:00. Câștigătorii vor fi stabiliți prin tragere la sorți.

Programul festivalului

Organizat de Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” și Primăria Municipiului Ploiești, în parteneriat cu Teatrul „Toma Caragiu”, festivalul aduce în fața publicului două seri pline de emoție, vers și chitară.

Eveniment Cățelușă înfometată, salvată din lanț la Valea Călugărească Intervenția promptă a polițiștilor Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova a făcut posibila salvarea unei cățelușe condamnată la chin și suferință. În urma unei postări pe...

- Publicitate -

Vineri, 10 octombrie, începând cu ora 17.00, vor urca pe scenă concurenții înscriși în concursul național de interpretare, urmați de recitaluri susținute de Marius Glonț & Grupul Folk „Chitara Prahovei”, Magda Pușkaș, Baba Novak și Mircea Vintilă.

Sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 18.30, se va desfășura Gala Laureaților, iar seara se va încheia cu recitaluri de marcă: Luigi Popescu, Claudia Șerban & Jimi El Laco, TVA și Țapinarii.

Tradiție și emoție în memoria lui Gabi Dobre

Festivalul, ajuns la a XXVI-a ediție, poartă numele regretatului jurnalist Gabi Dobre, cel care a fost sufletul acestui eveniment și un promotor al muzicii folk autentice. De peste un sfert de secol, „Castanii” reușesc să unească generații, să descopere noi talente și să aducă împreună artiști consacrați și tineri aflați la început de drum.

- Publicitate -

Biletele pot fi achiziționate de la Agenția Teatrului „Toma Caragiu” sau online, pe platformele de bilete partenere.