foto caracter ilustrativ

Tragedii pe șosele din Prahova: 32 de morți și peste 850 de răniți în primele nouă luni

Specificul rutier al județului Prahova determină o frecvență ridicată a accidentelor. În primele nouă luni ale anului 2025, în perioada ianuarie-septembrie, pe raza județului Prahova au fost înregistrate 691 de accidente rutiere, dintre care 29 au fost mortale.

Județul Prahova este străbătut de șase drumuri naționale (DN1, DN1A, DN1B, DN1D, DN71 și DN72) și două porțiuni de autostradă (A3 și A7).

Un calcul matematic simplu ne arată că, în medie, de la începutul anului și până la sfârșitul lunii septembrie, în Prahova, s-au produs în medie aproximativ 86 de accidente rutiere.

În 29 dintre accidentele rutiere produse în Prahova, în aceeași perioadă de timp, și-au pierdut viața 32 de persoane.

Conform unei statistici transmisă de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, pe lângă persoanele care și-au pierdut viața, alte 47 de persoane au fost rănite grave, iar 817 au fost rănite ușor.

Trebuie precizat că din cele 691 de accidente rutiere cercetate de polițiști, 100 s-au petrecut în afara localităților, restul de 591 fiind înregistrate atât în sate cât și în orașe.

Vom reveni cu noi detalii despre cele mai frecvente cauze care au dus la producerea accidentelor rutiere din Prahova în perioada ianuarie-septembrie, cât și la cele mai periculoase zone/sectoare de drum.

