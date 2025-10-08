Trafic blocat în totalitate pe DN72, la I.L. Caragiale

Traficul rutier este blocat în totalitate pe DN72 Ploiești-Târgoviște din cauza unui accident rutier produs în zona localității I. L. Caragiale.

Potrivit centrului Infotrafic al IGPR, în coliziune au fost implicate trei autoturisme. Momentan nu se cunosc informații despre existența victimelor.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN72, în afara localității I.L. Caragiale, județul Dâmbovița, traficul rutier este blocat din cauza unui accident în care au fost implicate trei autoturisme. Se estimează reluarea circulației după ora 15:30”.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

Foto: cititor Observatorul Prahovean