Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

ANM a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 8 octombrie – 2 noiembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit, urmând ca mai apoi să se apropie de cele specifice pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 6 octombrie 2025-12 octombrie 2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local deficitar în vest și nord-vest, iar în rest va fi excedentar, mai ales în regiunile estice, sudice și sud-estice.

Vremea în săptămâna 13 octombrie 2025-19 octombrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 20 octombrie 2025 – 26 octombrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în perioada 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă

