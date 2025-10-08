Două telefoane mobile furate dintr-un cabinet medical din Ploiești

Două telefoane mobile au fost furate ieri dintr-un cabinet medical situat în zona centrală a Ploieștiului, pe strada Dr. Dumitru Bagdazar.

Chiar dacă autorul furtului a și reușit să vândă ulterior bunurile, acestea au fost recuperate de polițiști și înapoiate proprietarilor.

„Persoana în cauză ar fi sustras dintr-o societate comercială două telefoane mobile, pe care ulterior le-ar fi vândut.

Ca urmare a investigațiilor desfășurate, polițiștii au reușit, în scurt timp, identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei — un bărbat de 32 de ani, domiciliat în municipiul Ploiești.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit persoanei vătămate.

În urma probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, urmând să fie prezentat unităţii de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive