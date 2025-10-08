- Publicitate -

Plouă în sala de ședințe a Primăriei Ploiești

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Astăzi, 8 octombrie 2025, plouă în sala de ședințe a Primăriei Ploiești. În condițiile în care clădirea este relativ nouă și Ploieștiul nu este sub cod roșu de ploi torențiale, în sala de ședințe se stă cu gălețile.

Nu este o glumă. Miercuri, 8 octombrie 2025, consilierii locali, întruniți în cadrul unei ședințe extraordinare, au fost întâmpinați cu găleți în care se adună apa de ploaie.

Reamintim faptul că, actuala clădire a Primăriei Ploiești, este fostul sediu al Petrom din Ploieşti a costat aproximativ opt milioane de euro. Construcția imobilului a început în 1999, clădirea fiind inaugurată în septembrie 2005.

Acest sediu a fost construit pe o suprafaţă de teren de 5.570 metri pătraţi, în centrul municipiului Ploieşti, teren pus la dispoziţie de Primăria Ploieşti.

În imobilul pe care compania OMV Petrom l-a trecut cu titlu gratuit municipalităţii ploieştene trebuia să fie amenajat un spital public de pediatrie. Acesta însă nu a întrunit condițiile de funcționalitate pentru a fi transformat în spital, așa că, în prezent, aici își are sediul Primăria Ploiești.

