Falimentara TCE. Biletele nu acoperă nici 20% din cheltuieli

Roxana Tănase
SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești traversează o nouă situație de criză. Datoriile istorice, rostogolite de-a lungul anilor, au reprezentat o adevărată piatră de moară. TCE a pierdut eșalonarea la ANAF. Situația de criză este parcă trasă la indigo. La fel s-a întâmplat în 2023, în 2024 și la începutul anului. Grav este că veniturile încasate din vânzarea de bilete și din activitățile proprii sunt de patru ori mai mici față de cheltuielile de funcționare. Fără banii din subvenții, TCE nu ar putea supraviețui.

De mai bine de 10 ani, situația de la TCE Ploiești este permanent la un pas de colaps. Anul trecut, compania locală de transport a înregistrat pierderi de peste 50 de milioane de lei.

TCE a pierdut eșalonarea la ANAF. Situația de criză este parcă trasă la indigo. La fel s-a întâmplat în 2023, în 2024 și la începutul anului

Pentru a evita blocarea conturilor, societatea de transport ar trebui să apeleze la o nouă reeșalonare la ANAF. Costurile, ca de fiecare dată, vor fi mai mari pentru că includ un set nou de dobânzi și penalități.

Buget insuficient pentru cheltuieli de funcționare

Observatorulph.ro a solicitat TCE-ului să prezinte o situație a veniturilor și cheltuielilor din ultimele 8 luni ale anului 2025.

La capitolul vânzări de bilete și abonamente, potrivit situației prezentate de TCE, societatea de transport a încasat 12.596.365 lei fără TVA.

Pe lângă această sursă de venit, din serviciile prestate, respectiv transport pe bază de convenție, vânzare chirii și venituri din activități diverse, TCE a mai încasat alte 6.072.328 lei.

Sumele obținute din activitatea curentă se cifrează undeva la peste 18,5 milioane de lei.  Cheltuielile de funcționare, dacă adăugăm și salariile, sunt însă de patru ori mai mari.

Pierderi și gaură neagră la buget

Șansa de supraviețuire a TCE Ploiești, cel puțin la această oră, este dată de subvențiile acordate din bugetul local pentru gratuitățile de care beneficiază pensionarii, elevii și alte categorii de persoane.

Presiunea pe bugetul local a crescut, însă, fantastic de la an la an, pe lângă gratuitățile oferite la transport adăugându-se costul pe kilometru.

Presiunea este cu atât mai mare pe bugetul local cu cât municipalitatea trebuie să acopere și alte costuri legate de subvenționare căldurii și, cât de curând, trebuie să identifice și o suluție pentru penalitățile care se rostogolesc și la RASP pentru stația de epurare. (Detalii AICI)

Subvenții de 43,4 milioane de lei din bugetul local

Veniturile din subvențiile facturate și nefacturate către Primăria Ploiești, potrivit situației prezentate de TCE Ploiești, sunt în cuantum  de 43.471.547 milioane de lei, din care strict pentru facilitățile de transport acordate cetățenilor sumele totalizează 24.494.143 lei.

La polul opus, societatea de transport, pe lângă datoriile lunare la ANAF, înregistrează și o serie de cheltuieli obligatorii.

Sumele alocate strict pentru combustibil s-au cifrat la 5.796.969 lei, iar pentru utilități (energie electrică, gaze, apă) la 3.819.728 lei.

Dacă mai adăugăm și cheltuielile materiale, în cuantum de 1.972.278 lei, putem constata că aceste cheltuieli depășesc 11,5 milioane de lei, la care, bineînțeles se adaugă cheltuielile lunare cu salariile.

Practic, strict din activitatea curentă actuală, TCE nu are cum să suporte cheltuielile de funcționare. Să nu uităm însă că gratuitățile pe mijloacele de transport în comun au fost acordate în ultimii ani cu o mare larghețe, mai ales în anii electorali.

Plan de redresare cu disponibilizări și tarife majorate

În luna august, la votarea bugetului TCE, aleșii locali ploieșteni au aprobat și un plan de redresare a societății de transport. (Detalii AICI).

La acea dată măsurile vizau restructurări, rentabilizarea unor trasee, iar în dezbatere a fost lansat și un proiect de majorare a tarifului la bilete. (Detalii AICI)

Să nu uităm însă că administrația locală a solicitat un plan de redresare a societății de transport încă de la începutul anului, iar de atunci timpul s-a scurs, din păcate, în defavoarea TCE-ului.

cheltuieli de funcționare

  1. Transportul în comun niciodată nu poate funcționa doar din vânzarea biletelor.
    S a vrut privatizare a serviciilor locale,salubritatea,apa și canalizarea,transportul în comunele limitrofe, toate aduceau venituri la bugetul local,acum fac profit smecherii și străinii.
    Concluzia o trageți singuri.

  2. Planul de redresare al TCE este o bataie de joc, cu buna-stiinta.👏👏👏👏👏

    Se va vedea in perioada care urmeaza, ca in afara de datul afara cu masuri compensatorii a catorva amarati si angajarea in locul lor a pilelor noii conduceri, nu exista nicio masura reala si eficienta, iar TCE se va duce tot inainte, ca pionierii.😱😱😱

    Adica va continua caderea TCE.🤦‍♂️

    Poate ati uitat ca TCE a fost infiintat in locul RATP, cu scopul discret de a fi privatizat. In anii respectivi era la moda.🤑🤑🤑🤑
    Dar pentru asta trebuie intai distrus.⚡⚡⚡

