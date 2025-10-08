Localitățile din Prahova cu cei mai mulți asistați social

Numărul asistaților social din Prahova a scăzut constant în ultimii ani, ajungând în prezent la 4762 de persoane. Venitul mediu încasat lunar este de 571 de lei.

Cine poate primi venitul minim de incluziune

Venitul minim de incluziune este un program de asistență socială, beneficiari fiind persoanele și familiile aflate în situații vulnerabile. Acesta are două componente: sprijinul pentru incluziune, care a înlocuit venitul minim garantat, și sprijin pentru familiile cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani.

Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 346 lei lei/lună/membru de familie sau 504 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani. În cazul sprijinului pentru familii cu copii, nivelul maxim al venitului trebuie să fie de 879 lei/membru de familie.

Unde sunt cei mai mulți asistați social din Prahova

Potrivit informațiilor furnizate de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova, la nivelul celor 104 localități din județ figurează 4762 de beneficiari. Pentru aceștia, în ultima lună au fost plătite ajutoare sociale în valoare totală de 2.720.217 lei, însemnând o medie de 571 lei/beneficiar.

În topul localităților cu cei mai mulți asistați social figurează Filpeștii de Pădure (317 persoane), Ploiești (288), Mizil (206), Podenii Noi (159), Șotrile (154) Sângeru (126), Posești (117) și Dumbrava (100). La polul opus regăsim localități precum Cocorăștii Misli (2), Băicoi (4), Cornu (6) Bănești (7), Blejoi (8) sau Azuga (9).

Ce activități prestează asistații social

Contactat de Observatorul Prahovean, Gabriel Frunză, primarul comunei cu cei mai mulți beneficiari de ajutoare sociale, Filipeștii de Pădure, susține că aceștia prestează orele în folosul comunității în special pentru curățenie.

”Înainte să devin primar am lucrat chiar la Asistență Socială, așa că știu foarte bine acest fenomen. Beneficiarii lucrează la curățenie pe domeniul public sau la deszăpezire în sezonul de iarnă, iar la inundații mai curăță sau sapă șanțuri” spune primarul Frunză.

Tot la salubritate sunt folosiți și asistații social din comuna Balta Doamnei.

”Ei fac curățenie în stațiile de microbuze, locurile de joacă și pe străzi. Avem situații în care unii locuitori aruncă pe marginea drumului diverse obiecte, inclusiv mobilier, vechi deși derulăm campanii speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase” susține primarul comunei, Vasile Alexandru.

Recent, reprezentanții Primăriei Blejoi au postat pe Facebook că la nivelul comunei patru asistați social sunt apți de muncă (3 femei și 1 bărbat). Lunar, aceștia prestează între 29 și 52 de ore de muncă în folosul comunității, iar sumele acordate variază între 732 lei și 1.281 lei, în funcție de situația fiecărei persoane.

Distribuția asistaților sociali în Prahova și sumele alocate pentru plata indemnizațiilor