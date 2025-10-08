„Un ghiozdan pentru un viitor mai bun”. Școala Spectrum a oferit 58 de ghiozdane

Campania „Un ghiozdan pentru un viitor mai bun”, derulată de Școala Spectrum, alături de Fundația Tuna și Primăria Păulești s-a încheiat pe 30 septembrie.

În cadrul acesteia, 58 de copii au primit câte un ghiozdan plin cu rechizite.

„Un ghiozdan pentru un viitor mai bun. Școala Spectrum, alături de Fundația Tuna și Primăria Păulești, a oferit 58 de ghiozdane pline cu rechizite copiilor aflați în nevoie.

Mulțumim părinților, elevilor și cadrelor didactice pentru sprijin, empatie și implicare! Pentru că fiecare copil merită un zâmbet pe buze”, au anunțat reprezentanții instituției de învățământ pe pagina oficială de Facebook.

