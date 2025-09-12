Campania „Un ghiozdan pentru un viitor mai bun”, la Școala Spectrum

Școala Spectrum Ploiești împreună cu Fundația Tuna, Școlile Lumina și în colaborare cu Primăria Păulești organizează campania „Un ghiozdan pentru un viitor mai bun”.

„Pentru unii copii, începutul școlii înseamnă bucurie și rechizite noi. Pentru alții – lipsuri și griji. Împreună cu Fundația Tuna, Școlile Lumina și în colaborare cu Primăria Păulești, vrem să oferim ghiozdane complet echipate copiilor din familii defavorizate, cu vârste între 6 și 14 ani”, au transmis reprezentanții Școlii Spectrum Ploiești.

Campania se desfășoară în perioada 12-30 septembrie.

Cum poți ajuta:

Donează un ghiozdan gol sau deja echipat – puteți alege dacă doriți să fie pentru fată sau băiat.

Susține financiar campania: IBAN RO17RNCB0082032029830001 (Fundația Tuna)

Punct de colectare: Școala Spectrum Ploiești

