Instalațiile de transport pe cablu, oprite la Sinaia din cauza vremii

Prahova se află, miercuri, sub cod portocaliu de ploi torențiale, iar în zona de munte este în vigoare o informare meteo de ninsori și vânt puternic. Administratorii Gondolei Sinaia au anunțat că instalațiile pe cablu nu pornesc cu public din cauza condițiilor meteo.

Vremea rea continuă să-și facă de cap în special în zona de munte, unde este în vigoare o informare meteo de ninsori și vânt puternic.

Astfel, miercuri, 8 octombrie, până la ora 23.00, se mențin atenționările de vreme rea. La altitudini de peste 1700 m, potrivit ANM, va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

Administratorii Gondolei Sinaia au anunțat că, „din cauza condițiilor meteo, instalațiile de transport pe cablu nu pornesc azi cu public”.

Cod galben de vânt în zona de munte

La munte, în intervalul 8 octombrie, ora 23.00 – 9 octombrie, ora 18.00, va fi în vigoare un cod galben de vânt puternic.

Astfel, spun meteorologii, în acest interval, la munte, îndeosebi la altitudini de peste 1700 metri vor fi rafale în general de 80…90 km/h.

Cod portocaliu de ploi torențiale în Prahova

La nivelul județului Prahova, miercuri, până la ora 23.00, este în vigoare un cod portocaliu de ploi torențiale

„În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Oltenieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp”, a anunțat ANM. (Detalii AICI).