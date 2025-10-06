Frig, ploi, vânt și ninsori la munte, timp de trei zile în Prahova

Vremea se menține rece și ploioasă în acest început de săptămână în Prahova. Până joi, 9 octombrie, sunt aștepte ploi abundente, vânt puternic și ninsori în zonele montane.
Informare meteorologică
Potrivit ANM, în intervalul 6 octombrie, ora 10.00 – 9 octombrie, ora 10.00, este în vigoare o informare meteorologică de ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m și vreme rece.
În intervalul menționat în sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, local de peste 70…100 l/mp.
În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar marți (7 octombrie) și marți spre miercuri (7/8 octombrie) va fi viscol și se va depune strat de zăpadă.
Vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar și de 60…70 km/h.
Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 și 18 grade și minime între 3 și 14 grade.
Cod galben în Prahova de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m
În intervalul 6 octombrie, ora 21 – 7 octombrie ora 21 este în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului.
În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.
Îndeosebi pe parcursul zilei de marți (7 octombrie) în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.
Cod portocaliu de ploi importante cantitativ în Prahova
În intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23 este în vigoare un cod portocaliu de ploi importante cantitativ. Zone afectate sunt: Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei
În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.