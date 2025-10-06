Accident și pe A3 București-Ploiești

Un accident rutier în care au fost implicate trei mașini a avut loc în această dimineață și pe A3 Ploiești-București, după cel produs pe DN1, la Otopeni.

Evenimentul rutier de pe autostrada a avut loc la km 13, sensul de mers spre București, în zona localității voluntari.

Nu sunt înregistrate victime, însă mașinile implicate blochează banda III.

Traficul rutier se desfășoară pe benzile 1 și 2, însă este formată coloană de autovehicule de aproximativ 2 kilometri. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 08.00.

