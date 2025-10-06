Accident cu patru mașini pe DN1, la Otopeni. Trafic îngreunat

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această dimineață pe DN1 București-Ploiești, în zona Otopeni, din cauza unui accident rutier.

Potrivit centrului Infotrafic al IGPR, în coliziune au fost implicate patru mașini. Din fericire, nu sunt înregistrate victime.

Traficul rutier este oprit pe benzile 2 și 3, circulându-se îngreunat doar pe banda nr. 1. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 08.00.

Polițiștii urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.