Sondaj: Sunteți de acord cu organizarea târgului de Crăciun în centrul Ploieștiului?

Marius Nica
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie online. De data aceasta subiectul este organizarea târgului de Crăciun de la Ploiești.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), a anunțat că și în acest an Municipalitatea va organiza un târg de Crăciun în centrul orașului Tot în zona centrală va funcționa și un orășel al copiilor, după modelul sărbătorilor de iarnă din anul precedent.

Cum organizarea Republicii de sub castani a generat discuții pro și contra, vă invităm să răspundeți la întrebarea Sunteți de acord cu organizarea târgului de Crăciun în centrul Ploieștiului? cu una dintre opțiunile de mai jos:

