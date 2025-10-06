La Școala din Teișani nu se învață din cauza lipsei căldurii

La Școala Gimnazială Dumitru Brezeanu din comuna prahoveană Teișani, nu este căldură. Din această cauză, elevii și cadrele didactice au fost ultima dată la școală joi, 1 octombrie 2025.

UPDATE ora 13:25: Directorul școlii, Florin Ciomeagă, a declarat că centrala a fost pusă în funcțiune.

Situația ne-a fost semnalată de părinții elevilor de aici care, atât vineri, 2 octombrie, cât și luni, 6 octombrie, au rămas acasă. „Acolo este centrală pe lemne. Nu funcționează de la începutul anului. Au mutat-o din încăperea unde era undeva afară, dar nu funcționează. Copiii stau în frig de când a început vremea rece. Stau în clasă cu gecile pe ei. O învățătoare s-a și îmbolnăvit… Nu se poate așa ceva”, ne-a transmis un părinte.

Situația este cu atât mai gravă cu cât oamenii nu văd o rezolvare a situației prea curând. Din spusele lor, au trimis adrese chiar și la Ministerul Educației dar nu au primit niciun răspuns cu privire la un termen până la care s-ar putea remedia problema și ar putea fi pusă în funcțiune centrala.

Părinții sunt revoltați și spun că și cadrele didactice au ajuns la capătul răbdării.

Răspunsul Școlii Gimnaziale Dumitru Brezeanu

Contactat de Observatorul Prahovean, directorul Florin Ciomeagă, a declarat că situația este în curs de remediere.

„Este o problemă la centrală, nu este căldură. Sunt chiar aici, la școală acum, și se lucrează pentru remedierea problemei. Sper să pornim centrala până diseară și copiii să se poată întoarce mâine la școală”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, directorul Școlii Gimnaziale Dumitru Brezeanu.

Părinții speră din suflet că situația se va remedia și că ai lor copii se vor putea întoarce la școală cât mai curând. Oricum, spun ei, de căldură este nevoie pentru că, altfel, actul educațional nu se va putea desfășura în condiții optime.